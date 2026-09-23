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Příbram chce před opravou náměstí prověřit podzemí

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Město Příbram se chystá důkladně prověřit podloží náměstí J. A. Alise v Březových Horách, a to ještě předtím, než přistoupí k jeho plánované rekonstrukci.…
1280px-Příbram-Březové_Hory_náměstí_J._A._Alise

1280px-Příbram-Březové_Hory_náměstí_J._A._Alise

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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