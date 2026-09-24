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Rok, který Zbyňku Irglovi sebral zlato i rodinu: o MS 2010 ho připravily zdravotní potíže, o klub limit cizinců

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Na jaře měl čerstvě podepsanou tříletou smlouvu v KHL a před sebou nejlepší roky kariéry. Do prosince z toho zbyl vynucený přestup, dvanáct zápasů bez jediného bodu a rozvod. A to nejhorší se stalo na silnici u Mytišč.
Rok, který Zbyňku Irglovi sebral zlato i rodinu: o MS 2010 ho připravily zdravotní potíže, o klub limit cizinců

Rok, který Zbyňku Irglovi sebral zlato i rodinu: o MS 2010 ho připravily zdravotní potíže, o klub limit cizinců

Zdroj: Foto: Spravcedux - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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