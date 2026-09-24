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Sikorski varoval Moskvu před ofenzivní odpovědí NATO: jen USA mají 2 718 bojových letounů proti ruským 1 559

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Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski popsal v televizním pořadu, co podle svých slov osobně vzkázal ruské straně. Nešlo přitom o obranu hranic. Argumentoval příkladem, který ruskou ekonomiku stojí peníze každý den.
Sikorski varoval Moskvu před ofenzivní odpovědí NATO: jen USA mají 2 718 bojových letounů proti ruským 1 559

Sikorski varoval Moskvu před ofenzivní odpovědí NATO: jen USA mají 2 718 bojových letounů proti ruským 1 559

Zdroj: Foto: RAF - licence OGL v1.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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