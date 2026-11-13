Přes 2400 darknetových obchodů s drogami odhalila česká policie a celníci

Tři prodejci drog operující na darknetových tržištích skončili v rukou českých bezpečnostních složek. Národní protidrogová centrála spolu s Celní správou ČR zadokumentovala celkem více než 2 400 obchodních transakcí s omamnými a psychotropními látkami v rámci mezinárodní operace TORNADO koordinované Europolem.
Nejzávažnější případ řešili kriminalisté Národní protidrogové centrály. Zadrželi manželský pár, cizince a Češku, kteří podle obvinění provozovali darknetový prodej drog nejméně třináct let. Muž vystupoval pod přezdívkami „moominman" a „b1g1mpact" a postupně se objevoval na tržištích jako Silkroad 2.0, Pandora, Alphabay, Wall Street Market nebo DeepSea. Europol ho od roku 2021 vedl jako takzvaný High Value Target, tedy prioritní cíl evropského vyšetřování.
Dvojice žila v malém městě v Olomouckém kraji a specializovala se na psychedelika a prekurzory k výrobě drog, které rozesílala výhradně do zahraničí. Zásilky doplňovala o návody k výrobě drog a falešné faktury fiktivních společností, které měly budit dojem, že jde o zásilky potravinových doplňků nebo vitamínů. Muž měl na starosti prodej a komunikaci přes šifrované kanály, žena balení a odesílání zásilek z různých poboček pošty po celé republice, aby zamaskovala jejich skutečné bydliště. Celkem měl muž uskutečnit přibližně 1 326 obchodů, přičemž příjmy v kryptoměnách přesáhly 5,5 milionu korun. Zisky se obvinění pokoušeli legalizovat skrze vlastní registrované firmy.
Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili desítky kilogramů látek, převážně s obsahem dimethyltriptaminu, dále chemikálie k extrakci účinných látek, rodinný dům v hodnotě 6,5 milionu korun a kryptoměny za 280 000 korun.
Celníci z pražského a brněnského odboru pátrání se zaměřili na další dva vendory v samostatných případech označených ARCHETYP a MORGAN. Dohromady zadokumentovali 1 077 transakcí.
První z nich, cizinec vystupující pod přezdívkou WholeprodCZ, byl zadržen koncem srpna 2026 v Praze. Od roku 2024 nabízel drogy na sedmi různých darknetových tržištích a stihl uskutečnit nejméně 677 obchodů, při nichž zobchodoval přibližně 3,5 kilogramu látek včetně kokainu, metamfetaminu, mefedronu a ketaminu.
Druhý cizinec, operující pod názvem Dext3erLab, skončil v rukou celníků v dubnu v Brně. Ve dvou letech měl zprostředkovat zhruba 400 objednávek a prodat přibližně 5 kilogramů kokainu, kilogram ketaminu, kilogram krystalického MDMA, 2 000 tablet extáze, 500 kusů LSD a 500 tablet 2C-B, ale i léky s obsahem alprazolamu, klonazepamu a oxykodonu. Zákazníkům drogy doručoval přepravními společnostmi i osobně prostřednictvím takzvaných mrtvých schránek. Jeho zisk měl přesáhnout 2 miliony korun.
Všichni tři obvinění jsou stíháni vazebně a v případě odsouzení jim hrozí pět až dvanáct let odnětí svobody.
Zdroj: Policie ČR