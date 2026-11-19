Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10, které se konalo 18. listopadu 2026, zastupitelé zvolili vedení městské části pro období 2026–2030 a zároveň stanovili složení výborů. Starostou se stal Martin Valovič, který povede devítičlennou radu. Koalice má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 24 mandátů. Ustavující zasedání zahájilo složení slibu nově zvolených zastupitelů. Poté zastupitelé volili starostu, místostarosty a další členy rady městské části a rozhodli o zřízení výborů a jejich vedení. Nové vedení Prahy 10 vzešlo z dohody tří uskupení: Společně pro Prahu 10 (ODS a nezávislí), koalice Starostové, Vlasta a Lidovci a koalice Praha 10 sobě a Zelení. Rada bude mít devět členů: starostu, prvního místostarostu, čtyři další místostarosty a tři radní. Místa v ní si koaliční partneři rozdělili v poměru 4 : 3 : 2. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Prahy 10 je zastoupeno osm uskupení. Koalice má 24 mandátů, zbývajících 21 připadá pěti opozičním uskupením: ANO 2011 má šest zastupitelů, Česká pirátská strana pět, Jsme Praha 10 čtyři, TOP 09 spolu s osobnostmi Prahy 10 tři a SPD pro Prahu 10 rovněž tři. Rozdělení gescí Územní rozvoj, územní plán, podnikání a bezpečnost bude mít ve své gesci starosta Martin Valovič. Jeho gesce spojuje plánování dalšího rozvoje městské části s podporou místního podnikání a bezpečnostními tématy. „Jsem rád, že jsme se dohodli na vedení Prahy 10 a můžeme pokračovat v práci pro její obyvatele. Záleží mi na tom, aby se každá čtvrť rozvíjela s respektem k lidem, kteří v ní žijí. Ve své gesci se chci věnovat územnímu plánování, které zohlední charakter jednotlivých míst i potřeby jejich obyvatel, a podpoře místních podnikatelů. Důležitou součástí mé práce bude také bezpečnost. Chci se zaměřit na prevenci, pořádek ve veřejném prostoru a dobrou spolupráci s policií, aby se lidé cítili bezpečně ve svém okolí, na ulicích i v parcích,“ říká nově zvolený starosta MČ Praha 10 Martin Valovič. Strategický plán, správa majetku, partnerství a inovace spadají do gesce prvního místostarosty Davida Kašpara. Zaměří se na dlouhodobé plánování, péči o majetek Prahy 10 a spolupráci se strategickými a zahraničními partnery. „Strategický plán má dávat jednotlivým krokům městské části společný směr a pomáhat nám rozhodovat s dlouhodobým výhledem. U obecního majetku se chci zaměřit na jeho účelné využívání, údržbu a rozvoj podle potřeb Prahy 10. Důležitá bude také spolupráce s obyvateli a navazování strategických partnerství s institucemi, městy a dalšími organizacemi, včetně těch zahraničních,“ říká první místostarosta David Kašpar. Gesci školství, výchovu, digitalizaci a rozvoj vzdělávání povede místostarostka Radka Jenka Šubířová. „Chceme, aby Praha 10 byla místem, kde mají děti kvalitní podmínky pro vzdělávání a školy prostor pro svůj další rozvoj. Zaměřím se na zvyšování kvality našich škol, podporu wellbeingu žáků i pedagogů a smysluplné využívání moderních technologií ve vzdělávání. Klíčová pro mě bude otevřená spolupráce s vedením škol, učiteli i rodiči. Napříč koalicí se zaměříme i na to, abychom na Desítce rozšiřovali kapacity mateřských a základních škol i dětských skupin. Věřím, že kvalitní vzdělávání a prostředí, ve kterém se děti i učitelé cítí dobře, jsou jednou z nejdůležitějších investic do budoucnosti Prahy 10,“ říká místostarostka Radka Jenka Šubířová. Kultura, kulturní zařízení, sport, volný čas a dotace bude mít ve své gesci místostarosta Pavel Šutka. Jeho oblast zahrnuje podporu kulturního a sportovního života v městské části i dotační programy. Investice, finance, rozpočet a městské kapitálové společnosti povede místostarosta Martin Čásenský. Bude odpovídat za investiční agendu a rozpočtové hospodaření městské části. Životní prostředí, klima, udržitelnost a energetika budou patřit místostarostovi Milanu Maršálkovi. Jeho gesce se zaměří na péči o prostředí Prahy 10 a na udržitelný rozvoj. Bydlení, byty a rodinná politika budou v gesci radní Veroniky Žolčákové. Sociální a zdravotní politika, koncepce bytové politiky a výstavba bydlení připadnou radnímu Martinu Hruškovi. Doprava, informační technologie a digitalizaci bude mít na starosti radní Mikuláš Pobuda. Uvolněným zastupitelem pro městské technologie a inovace byl zvolen Matěj Štěpánek. Zřízení výborů a volba jejich předsedů Zastupitelé na ustavujícím jednání odsouhlasili zřízení výborů, které slouží jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva. Předsedou Výboru pro energetický management, infrastrukturu a inovace byl zvolen Jaroslav Štěpánek. Předsedou Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky byl zvolen Adam Štěpánek. Předsedou Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity byl zvolen Petr Scholz. Předsedou Výboru sociálního a zdravotního byl zvolen Adam Šilar. Předsedkyní Finančního výboru byla zvolena Eliška Čepová. Předsedkyní Kontrolního výboru byla zvolena Radmila Kleslová. Zastupitelé zřídili také Výbor pro životní prostředí. O jeho volbě budou hlasovat na dalším zasedání zastupitelstva. Kompletní složení rady a zastupitelstva bude v nejbližších dnech aktualizováno na webu MČ Praha 10. Zdroj: MČ Praha 10