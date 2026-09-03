Požár kamionu na D1 u Velké Bíteše zastavil provoz směrem na Prahu

Požár kamionu na D1 u Velké Bíteše zastavil provoz směrem na PrahuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
790614974_1507460111186346_7247966225357081871_n
Policie zahájila vyšetřování středeční nehody na železničním přejezdu v okrajové části Prostějova. Případ...
Roky stížností na hluk a nepořádek v okolí ubytoven Soiva a Hlubina v Ostravě-Jihu jsou u konce. Starosta...
Pražská tržnice SAPA se ocitla pod drobnohledem celníků, kteří při kontrole zabavili zboží v hodnotě 53...
Výkup pozemků pro severní část Pražského okruhu probíhá podle plánů. Ředitelství silnic a dálnic do něj...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Trpěli tam i Čechoslováci. Naši experti poprvé zkoumají bývalý sovětský Gulag
- Státní hrady a zámky v Pardubickém kraji lákaly letos v létě více turistů než loni
- Nečekané shledání v Křenové. Muž poznal své sedlo na cizím jízdním kole
- V hlavní roli pavučina. Příběh jako ze Sherlocka Holmese řešili strážníci v Jablonci