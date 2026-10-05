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Pilot v Havlíčkově Brodě nezvládl přistání

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Nedělní odpoledne přineslo hned dvě letecké nehody na různých místech Česka. V Havlíčkově Brodě nezvládl pilot ultralehkého letadla přistávací manévr a stroj skončil přibližně…
ultralight

ultralight

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:00

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