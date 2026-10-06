Ondřej Neumann: Náš muž z Karibiku. Miliardář Tykač platí, radní Matocha letí

IN MEDIAS RES. Paradox médií veřejné služby. Zaměstnanci České televize musí pod hrozbou okamžitého vyhazovu hlásit nadřízeným každý dar či pohostinnost nad 2000 korun a vše se podrobně eviduje. Dozorující členové Rady ČT přitom mohou v utajení a hlavně beztrestně létat za peníze miliardářů na narozeniny do Karibiku.
Tehdejší místopředseda Rady České televize Pavel Matocha přijal v květnu 2024 od rodiny miliardáře Pavla Tykače dar v podobě obousměrného letu a několikadenního pobytu na ostrově Svatý Bartoloměj, jenž je součástí Malých Antil v Karibském moři.
Jak to probíhalo, musel ve čtvrtek 1. srpna přiznat před soudem sám Matocha, který se až do té doby jakémukoliv komentování okolností pozvání na narozeniny jednoho z nejbohatších Čechů důsledně vyhýbal. Ostatně stejně jako manželé používající příjmení Tykač.
Takto Matochovo svědectví před soudem popsal Ondřej Stratilík z Aktuálně.cz: „Ona (Ivana Tykač) poslala pozvánku, jejíž součástí bylo ,dostavte se na letiště‘, tam bylo letadlo a do toho já jsem nasedl,“ popisoval Matocha svůj odlet na miliardářovu oslavu. „Pavla Tykače jsem potkal až na tom ostrově, ani paní Tykač v tom letadle nebyla,“ vybavuje si (Matocha – poznámka redakce) ještě. Když chtěl soudce vědět, kým byla financována Matochova letenka a pobyt v Karibiku, odpověděl: „To platil ten, kdo mě pozval. Oni (Tykačovi) bydleli v jiném hotelu, než jsem bydlel já a další pozvaní hosté.“ „Jak jste to vnímal?“ chtěl vědět soudce. „Že kamarádovi žena pořádá oslavu a jako dárek mu tam chce dát překvapení, že tam pozve jeho kamarády. Takže jsem to vnímal, že dávám jemu jako dárek svůj čas, že přijedu na jeho oslavu,“ vyznal se Matocha ze svého vztahu s uhlobaronem.
Byl jsem dárkem k narozeninám
Z Matochovy výpovědi lze dovodit, že ono zmiňované „letadlo, do kterého nasedl“, byl soukromý let. Z jeho fotografií na sociálních sítích pak i to, že do Karibiku zamířil minimálně s částí rodiny. V tom případě by dar od rodiny Tykač měl hodnotu několika milionů korun (zpáteční let let privat jetem na ostrov Svatý Bartoloměj začíná na 2,5 milionu). I kdyby však Matocha letěl „obyčejně“, náklady vysoko převýšily 50 tisíc korun, což je limit, od kterého se dárky od cizího člověka musí hlásit finančnímu úřadu a danit.
A nic na tom nemění poněkud bizarní Matochova úvaha ve výpovědi před soudem, že vlastně obdarovaný nebyl on, ale Pavel Tykač. „Takže jsem to vnímal, že dávám jemu jako dárek svůj čas, že přijedu na jeho oslavu,“ tvrdil soudci. A obdobně vysvětlil i důvod, proč vůbec na karibskou oslavu jako místopředseda Rady ČT vyrazil. „Já jsem si nevybíral ani místo, ani čas, vnímal jsem to jako dárek pro něj, já jim chci vyjádřit úctu, že jdu na jejich narozeniny.“
Zda Matocha dar zdanil či nikoliv, však není předmětem tohoto článku. Zmínil jsem to pro účely zdůraznění, že co se výše daru týče, rozhodně nešlo o nicotný či bagatelní „pozornost“.
Celkem logicky se totiž nabízí úvaha, zda se přijetím významného daru Matocha jako místopředseda Rady ČT nedostal do střetu zájmů či zda se dokonce nejednalo o „protiplnění“ za prosazování či „ohlídání“ byznysových zájmů Pavla Tykače v České televizi, která o něm odvysílala řadu kritických reportáží.
Ve stejném duchu ostatně položil otázku i soudce. „Nejen Pavel Tykač, ani nikdo jiný neovlivňoval mé rozhodování v Radě ČT. Vždy jsem tam hlasoval podle toho, co jsem považoval za správné,“ zareagoval Matocha.
Ten zároveň – asi aby rozptýlil případné pochyby – Pavla Tykače před soudem označil za „jednoho z mnoha sponzorů“ svého spolku Pražská šachová společnost.
„Osobně nebyl sponzorem, ale jak jsem již uvedl v čestném prohlášení, jedním z mnoha sponzorů PŠS byla společnost Czech Coal, v níž měl Pavel Tykač obchodní podíl. (...) Jestli si vybavuju přesně, tak poslední šachovou akcí, kterou Czech Coal sponzoroval, byl šachový zápas Sněženky a machři v Poděbradech v roce 2013. Tedy sedm let předtím, než jsem se stal členem Rady ČT,“ uvedl Matocha.
Cudně přitom opomenul, že několikaletá série „Sněženky a machři“ se jmenovala po firmě „jednoho z mnoha sponzorů“ Czech Coal Chess Match a v roce 2014 Tykače zařadil mezi „reprezentanty hlavních sponzorů největších akcí Pražské šachové společnosti“.
Radní bez kodexu
Dalších indicií, že Matocha a Tykač k sobě mají blízko, se během působení prvního jmenovaného v Radě ČT objevilo vícero. Od těžko skrývaného zadostiučinění ze soudní prohry České televize ve sporu s Tykačem...
... až po již legendární Matochovo přesvědčování bývalého ředitele ČT Petra Dvořáka za přítomnosti Pavla Tykače, aby už nekandidoval.
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Rok před zvolením Jana Součka do čela České televize se odehrála klíčová schůzka u miliardáře Pavla Tykače. Účastnili se jí tehdejší šéf Rady ČT Pavel Matocha a šéf ČT Petr Dvořák. Ten se potom svým spolupracovníkům svěřil, že jej Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce.
— Deník N (@enkocz) May 12, 2025
Korun tomu všemu nasadilo aktuální – soudem vynucené – Matochovo přiznání „více než malého“ daru.
A tím se dostáváme k podstatě mého sloupku. Souvisí i s tím, co jsem tu napsal před dvěma týdny:
„Radní Českého rozhlasu Petr Žantovský ponížil důstojnost obětí zvrhlého psychiatra, zpochybnil práci policie a soudů, obvinil řadu novinářek a novinářů z psaní na zakázku a pořádání ‚štvanice‘. Z titulu své funkce má kontrolovat dodržování Kodexu ČRo, na něj samotného se však kodex nevztahuje. Kdyby ano, musel by letět na hodinu.“
V Kodexu ČRo je totiž jasně stanoveno, že pracovníci musí „stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod“ či zákaz „uchýlit se k ponižování důstojnosti člověka, urážet nebo neodůvodněně vyvolávat pocity úzkosti či strachu“. Žantovský ponížil důstojnost obětí zvrhlého psychiatra, zpochybnil práci policie a soudů, obvinil řadu novinářek a novinářů z psaní na zakázku a pořádání „štvanice“. A – nic mu nehrozí!
Příběh Pavla Matochy a jeho nadstardardního vztahu s Pavlem Tykačem ukazuje na stejný problém. Na „hlídače“ veřejnoprávních médií se nevztahují žádné kodexy, žádná omezení s výjimkou obecného odstavce ze zákona o České televizi:
„Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost Rady. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona.“
O střetu zájmů ani slovo, stejně jako o příjímaní nejroztodivnějších darů včetně exotických výletů.
Přiznání pod tlakem soudu
Srovnejme si Matochovo počínání v době působení v Radě ČT s tím, čím se pod hrozbou vyhazovu musí řídit zaměstnanci a externisté ČT.
„Střet zájmů zaměstnanců a externích spolupracovníků České televize je nepřípustný. (...) Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o střetu zájmů v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Generální ředitel v případě své osoby o takové skutečnosti informuje Radu České televize a vyčká jejího doporučení,“ lze se dočíst v Kodexu ČT.
„Není přípustné přijmout nebo poskytnout dar, pohostinnost nebo jinou výhodu, pokud by se tím pracovník České televize nebo protistrana/obchodní partner dostal do postavení, ve kterém by byl ve skutečném, zdánlivém či potenciálním střetu zájmů,“ píše se v dokumentu nazvaném Standardy a pravidla k zajištění veřejnoprávnosti, otevřenosti a důvěryhodnosti České televize s tím, že se musí hlásit jakékoliv „dary či pohostinnost“ nad 2000 korun (sic!) a všechny podrobnosti typu co a od koho se musí zaevidovat.
Pokud by něco obdobného platilo i pro radní, Pavel Matocha by buď do Karibiku vůbec nevyrazil, nebo by podrobné informace o svém „miliardářském“ výletu musel nahlásit.
Což se mu evidentně nechtělo. Dotazy novinářů dlouhé měsíce odbýval a k soudu se dostavil až na výslovný příkaz soudce, kterému nestačilo Matochovo písemné vyjádření. Paradoxně v kauze, ve které žaluje Pavel Tykač bývalého pirátského poslance Jakuba Michálka za tvrzení, že miliardář prostřednictvím Matochy ovlivňuje dění v České televizi. Tykač to odmítá a požaduje omluvu. Soud ale zjevně pro žalobce i svědka Matochu minimálně v této fázi nabral dosti nepříjemný směr.
Problém přitom není v tom, že se dva výše zmiňovaní pánové znají či dokonce přátelí, nebo že Matocha letěl za peníze rodiny Tykač na jeden z ostrovů Malých Antil. Problémem je fakt, že tehdejší místopředseda Rady ČT v naprostém utajení přijal takto hodnotný dar od rodiny jednoho z nejvlivnějších miliardářů.
Protože to vyvolává oprávněná podezření na střet zájmů a pochybnosti o Matochově nezávislosti. Problém je, že Matochovi – ani ostatním radním – v minulosti ani nyní nic nebrání podobné dary bohovorovnostně a především beztrestně konzumovat.
Čímž neříkám, že Matocha hlasoval (případně v zákulisí intrikoval) tak, jak Tykač pískal. I když tomu mnohé nasvědčuje.