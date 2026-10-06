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Ondřej Neumann: Náš muž z Karibiku. Miliardář Tykač platí, radní Matocha letí

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IN MEDIAS RES. Paradox médií veřejné služby. Zaměstnanci České televize musí pod hrozbou okamžitého vyhazovu hlásit nadřízeným každý dar či pohostinnost nad 2000 korun a vše se podrobně eviduje. Dozorující členové Rady ČT přitom mohou v utajení a hlavně beztrestně létat za peníze miliardářů na narozeniny do Karibiku.    Tehdejší místopředseda Rady České televize Pavel
profimedia-0535622667

profimedia-0535622667

Zdroj: Pavel Matocha. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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