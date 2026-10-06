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Toto přidejte do vývaru hned ze začátku. Barvu i chuť povznesete o třídu výše

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Světlý vývar získá nádhernou barvu a jemně kořenitou chuť, když do něj na začátku vaření přidáte kurkumu. Spolu se zázvorem a česnekem vytvoří voňavou polévku, která zahřeje a potěší chuťové pohárky.
Toto přidejte do vývaru hned ze začátku. Barvu i chuť povznesete o třídu výše

Toto přidejte do vývaru hned ze začátku. Barvu i chuť povznesete o třídu výše

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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