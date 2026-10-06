Toto přidejte do vývaru hned ze začátku. Barvu i chuť povznesete o třídu výše

Mnohé tradiční pokrmy dostávají svou jedinečnost díky nenápadným surovinám, které dokážou proměnit běžné ingredience v něco výjimečného. Kurkuma patří mezi koření, která nejen obohatí chuť, ale také dodá jídlu lákavý vzhled. Její zlatavý odstín rozzáří i nejjednodušší vývar a promění ho v pokrm, který vypadá, jako by vyšel z profesionální kuchyně.
Toto koření se získává ze sušeného podzemku rostliny nazvané kurkumovník dlouhý. V kuchyních jižní a jihovýchodní Asie má pevné místo již po staletí a tvoří základ mnoha směsí koření, zejména různých druhů kari. Za charakteristickou žlutooranžovou barvu vděčí přírodním pigmentům zvaným kurkuminoidy, z nichž nejznámější je kurkumin.
Proč právě kurkuma dokáže změnit obyčejný vývar
Když přidáte do hrnce s vývarem jen polovinu čajové lžičky mleté kurkumy, tekutina během několika minut získá sytě zlatavou barvu. Koření se rovnoměrně rozpustí a propojí se s ostatními přísadami. Chuť je jemně zemitá s lehce hořkavým nádechem, který však není rušivý, pokud množství nepřeženete.
Důležité je přidat kurkumu hned na začátku vaření nebo krátko po zahřátí tekutiny. Během několika minut se její aroma rozptýlí a sladí se s vůní masa, zeleniny či dalších surovin. Pokud koření přidáte až na konec, nemusí se jeho chuť dostatečně rozvinout.
Při práci s kurkumou buďte opatrní. Její barvivo zanechává výrazné žluté skvrny na oblečení, utěrkách i plastových pomůckách. Rozsypané koření proto co nejdříve utřete vlhkým hadříkem.
Zajímavostí je, že kurkumin je lipofilní látka, tedy rozpustná v tucích. To znamená, že se v těle mnohem lépe vstřebává za přítomnosti tuku. Masový vývar, který přirozeně obsahuje tuk z masa nebo kostí, je proto ideálním základem pro využití kurkumy.
Zázvor a česnek vytvoří dokonalou aromatickou trojici
Chuť kurkumy se skvěle doplňuje s čerstvým zázvorem a česnekem. Zázvor přináší svěží, mírně štiplavou chuť, zatímco česnek dodává polévce výraznější základ a pomáhá propojit jednotlivé ingredience. Tato kombinace funguje po staletí v nejrůznějších kuchyních světa.
Když chcete omezit množství soli, výrazná koření vám v tom pomohou. Kurkuma, zázvor a česnek dokáží jídlu dodat charakter bez nutnosti automaticky přidávat další špetku soli.
Pokud máte rádi výraznější asijské chutě, můžete přidat také malé množství sójové omáčky. V takovém případě však dejte pozor na celkový obsah soli, protože sójová omáčka ji obsahuje v poměrně vysoké koncentraci.
Vývar s kurkumou nemusí zůstat pouze lehkou polévkou s listovou zeleninou. Pokud má posloužit jako sytnější oběd nebo večeře, můžete do něj přidat uvařené kuřecí maso, rýži, nudle, luštěniny nebo nakrájenou kořenovou zeleninu. Dobře se do něj hodí například mrkev, petržel, celer nebo pórek. Tvrdší zeleninu je třeba vložit do hrnce dříve, aby se stihla uvařit.
Kurkuma, zázvor, česnek, listová zelenina a citron dokážou z obyčejného vývaru vytvořit voňavé, barevné a chuťově zajímavé jídlo. Jeho největší výhodou nejsou zázračné zdravotní účinky, ale jednoduchá příprava, krásná zlatavá barva a možnost přizpůsobit si recept podle vlastní chuti.
Zdroje článku: sita.sk, recepty.aktuality.sk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá