Ovečkin oznámil poslední sezonu. Jeden Gretzkyho rekord mu ještě chybí a další dědic jeho střeleckého trůnu není vůbec jistý

Alexandr Ovečkin už nemusí honit Wayna Gretzkyho. A přesto ho ještě jednou může předjet.
Když kapitán Washingtonu oznámil, že sezona 2026/27 bude jeho poslední v NHL, okamžitě se tím otevřela rok dlouhá rozlučka s nejlepším střelcem základní části v historii soutěže. Ovečkin má 929 gólů a rekord, který ještě před několika lety vypadal téměř nedotknutelně, už patří jemu.
Jenže jeden velký účet mezi oběma legendami zůstal otevřený. Pokud se sečtou góly ze základní části a play-off, Gretzky jich nastřílel 1 016. Ovečkin je na 1 006. K vyrovnání tedy potřebuje deset a k samostatnému rekordu jedenáct.
Na hráče, který během kariéry překonal hranici 50 gólů devětkrát a ještě ve čtyřiceti dokázal nastřílet třicet branek, to nevypadá jako nereálná poslední výzva.
Poslední sezona nebude jen rozlučka
Ovečkin vstoupil do svého 22. ročníku s několika dalšími metami na dosah. Čtyři asistence ho dělí od klubového rekordu Nicklase Bäckströma, dvanáct bodů od hranice 1 700 a pětadvacet zápasů od 1 600 utkání v základní části.
Pokud nastřílí alespoň dvacet gólů, vyrovná Gordieho Howea v počtu sezon s minimálně dvaceti trefami. To jsou pěkné statistické dodatky. Největší příběh je ale stále střelecký.
Ovečkin většinu posledních let odehrával s jedním obřím číslem nad hlavou. Každý jeho gól se přepočítával na vzdálenost od Gretzkyho rekordu. Jakmile jej překonal, mohl se zdát lov definitivně dokončený.
Ve skutečnosti má před sebou ještě posledních jedenáct kroků. A pak může vzniknout úplně jiná otázka: kdo bude jednou lovit ten jeho?
Matthews je nejbližší skutečný střelecký dědic. Jenže matematika začíná být krutá
Pokud bychom dnes měli ukázat na hráče, jehož profil se Ovečkinovi střelecky podobá nejvíc, Auston Matthews je nejlogičtější volba.
Před startem této sezony měl v NHL 428 gólů v 689 utkáních. Jeho kariérní průměr 0,62 gólu na zápas je mimořádný a během deseti sezon už dvakrát překonal šedesát branek. V ročníku 2023/24 se zastavil na 69.
To je střelecké tempo, při kterém lze o historických rekordech vůbec začít mluvit. Pak ale přijde druhá část výpočtu.
K Ovečkinovým současným 929 gólům Matthewsovi chybí přes pět set tref. Pokud by dlouhodobě držel současný kariérní průměr, potřeboval by k jejich nastřílení přibližně dalších osm set zápasů. To je skoro deset kompletních sezon. Matthewsovi je 29 let.
Najednou je vidět, že Ovečkinův rekord nestojí jen na mimořádné schopnosti dávat góly. Stojí zároveň na tom, že ji dokázal udržet téměř dvě desetiletí.
Pastrňák ukazuje stejný problém ještě názorněji
David Pastrňák už dávno patří mezi nejlepší střelce své generace. V létě vstupoval do nové sezony se 420 góly v 833 utkáních a má za sebou ročník se 61 trefami. Přesto při srovnání s Ovečkinem vypadá rozdíl téměř absurdně.
Český útočník by potřeboval přidat více než pět set dalších gólů. Při svém dosavadním kariérním průměru kolem půl gólu na zápas by to znamenalo přes tisíc dalších utkání. To není kritika Pastrňáka. Právě naopak.
Pokud vezmeme jednoho z nejlepších střelců současné NHL a čísla přesto vypadají téměř nemožně, začínáme chápat skutečnou velikost rekordu, ke kterému se snažíme někoho přirovnávat.
McDavid může jednou překonávat jiné rekordy
Connor McDavid vstoupil do sezony s více než čtyřmi stovkami gólů a už dávno je nejdominantnějším ofenzivním hráčem své generace.
Jenže jeho historická cesta pravděpodobně povede jinudy.
McDavid je zároveň fenomenální tvůrce hry. Nasbíral už přes osm set asistencí a jeho hlavní útok na historické tabulky může jednou směřovat k celkovým bodům, produktivitě nebo asistencím spíš než čistě ke gólům. Právě v tom je rozdíl mezi dvěma typy generačních hvězd.
Ovečkin vybudoval svou legendu kolem jediné dovednosti, kterou dokázal opakovat s neuvěřitelnou pravidelností: dostat puk do branky. McDavid může být komplexnějším ofenzivním hráčem a přesto nikdy nebude stejným typem střelce.
Celebrini je zatím nejzajímavější dlouhodobá hypotéza
Pokud bychom chtěli hledat opravdu mladého hráče, u kterého má smysl vůbec vytáhnout kalkulačku, Macklin Celebrini nabízí zajímavý profil.
V první sezoně dal jako osmnáctiletý 25 gólů. Ve druhé už nastřílel 45, přidal 70 asistencí a ve dvaceti letech se dostal na 115 bodů.
Tak prudký růst je důležitý.
Celebrini má proti Matthewsovi nebo Pastrňákovi jednu obrovskou výhodu: čas. Pokud se střelecky posune někam k pravidelným čtyřiceti či padesáti gólům a vydrží v NHL osmnáct nebo dvacet sezon, matematika začne vypadat méně absurdně.
Pořád ale mluvíme o celé řadě podmínek, které musí vyjít současně.
Musí zůstat zdravý. Musí dlouhodobě hrát v kvalitním útoku. Musí si zachovat elitní střelecké tempo i po třicítce. A nesmí přijít několik sezon, které mu vezmou zranění, výluka nebo jiná okolnost.
Ovečkin totiž nepostavil rekord jedním monumentálním rokem. Postavil ho tím, že podobné roky skládal jeden za druhým.
Bedard ukazuje, jak rychle může velký plán narazit na realitu
Connor Bedard byl před několika lety nejčastějším jménem, které se při debatách o budoucích rekordech objevovalo.
Po třech sezonách má 75 gólů v 219 zápasech. To je na jednadvacetiletého hráče stále velmi dobrý začátek kariéry, ale zároveň mnohem pomalejší tempo než to, které by potřeboval k reálnému útoku na Ovečkina.
A především už poznal druhou část rekordní rovnice.
Zdraví.
V nováčkovské sezoně vynechal zápasy kvůli zlomené čelisti, minulý ročník kvůli dalšímu zranění a letošní začátek sezony mu vzala operace ramene.
To neznamená, že nemůže být jedním z nejlepších hráčů své generace. Ukazuje to ale, jak nesmyslně obtížné je plánovat rekord dlouhý dvě desetiletí podle prvních dvou nebo tří sezon.
Ovečkinův největší rekord možná pochopíme až po jeho odchodu
929 gólů je na první pohled jednoduché číslo. Teprve srovnání s ostatními ukazuje, co se v něm skrývá.
Matthews má střelecké tempo, ale už mu je 29. Pastrňák je elitní střelec, ale potřeboval by ještě více než pět set branek. McDavid útočí na historii jiným způsobem. Bedardovi už první roky ukázaly cenu zdraví. Celebrini má zatím čas i potřebnou trajektorii, ale dvě sezony jsou proti Ovečkinovým dvaadvaceti téměř nic. Právě proto může poslední sezona ruského útočníka změnit náš pohled na jeho rekord ještě jednou.
Dokud Ovečkin hrál, jeho číslo bylo pohyblivým cílem. Každý další gól ho posouval výš. Až přestane, zůstane tam pevně. Pak začne skutečné čekání. Ne na to, kdo se k němu přiblíží jako další hvězda ligy. Ale na to, jestli se vůbec objeví někdo, kdo dokáže být stejně dobrým střelcem stejně dlouho.
A to může trvat podstatně déle než jednu generaci.
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Zdroje: Washington Capitals – Alex Ovechkin Announces 2026-27 Will Be His Final NHL Season [1], NHL.com – Ovechkin to return for 22nd season, signs 1-year contract with Capitals [2], NHL.com – 2026-27 NHL season could be filled with milestones [3], NHL.com – Auston Matthews statistics [4], Boston Bruins – David Pastrnak Named to 2025-26 NHL Second All-Star Team [5], NHL.com – Connor McDavid statistics [6], NHL.com – Macklin Celebrini signs five-year contract with Sharks [7], NHL.com – Connor Bedard signs five-year contract with Blackhawks [8].