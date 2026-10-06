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Ovečkin oznámil poslední sezonu. Jeden Gretzkyho rekord mu ještě chybí a další dědic jeho střeleckého trůnu není vůbec jistý

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Alexandr Ovečkin po sezoně 2026/27 skončí v NHL. Do posledního ročníku vstupuje jako nejlepší střelec historie základní části s 929 góly, ale jednu velkou Gretzkyho metu ještě může překonat. Když se navíc podíváme na Matthewse, Pastrňáka, McDavida, Celebriniho nebo Bedarda, začne být zřejmé, že jeho vlastní rekord nemusí mít nástupce ještě hodně dlouho.
Ovečkin oznámil poslední sezonu. Jeden Gretzkyho rekord mu ještě chybí a další dědic jeho střeleckého trůnu není vůbec jistý

Ovečkin oznámil poslední sezonu. Jeden Gretzkyho rekord mu ještě chybí a další dědic jeho střeleckého trůnu není vůbec jistý

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 03:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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