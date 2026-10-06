Nezaváhal a začal s masáží srdce. Písecký hasič zachránil řidiči život

Nezaváhal a začal s masáží srdce. Písecký hasič zachránil řidiči životPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nezaváhal a začal s masáží srdce. Písecký hasič zachránil řidiči životZdroj: HZS JčK
Článek byl publikován 06.10.2026 04:45
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