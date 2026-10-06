Tuhle částku potřebují mladé rodiny k důstojnému životu (2026): Ekonomové to spočítali, Čechům z té částky spadne brada

Dva pracující rodiče, slušné výplaty, a přesto každý měsíc napjatý rozpočet. Zní to povědomě? Ekonomové se pokusili spočítat, kolik dnes mladá rodina ve velkém městě reálně potřebuje k běžnému, klidnému životu. Výsledná částka řadu lidí zaskočí.
Rodina se dvěma dětmi bere kolem 66 tisíc, potřebovat má o dvě třetiny víc
Začněme tím, kolik česká rodina reálně vydělává. Podle výzkumu Život k nezaplacení, který zpracovává Český rozhlas společně s agenturou PAQ Research, měl pár se dvěma malými dětmi v roce 2025 medián čistého příjmu domácnosti 65 669 korun měsíčně. Polovina takových rodin tedy hospodaří s ještě nižší částkou.
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Modelový propočet jednoho ekonoma přitom ukazuje, že by si čtyřčlenná pražská domácnost musela v roce 2026 přijít měsíčně zhruba na 110 000 korun čistého, aby žila plnohodnotně. Ekonom do té částky zahrnul kromě bydlení a běžných nákupů i dopravu, výdaje na děti, peníze na koníčky a dovolenou a hlavně rezervu pro nečekané situace. Mezi tím, co rodiny reálně mají, a tím, co by podle výpočtu potřebovaly, tak zeje propast.
Bydlení spolkne víc než třetinu rozpočtu
Největší díl peněz odkrojí střecha nad hlavou. Dlouhodobě to dokládá i Český statistický úřad, podle jehož Statistiky rodinných účtů patří výdaje za bydlení spolu s potravinami k vůbec nejvyšším položkám českých domácností.
V Praze je to znát nejvíc. Nájem u bytu 3+kk se tu v roce 2026 pohybuje kolem 32 000 korun měsíčně a ve vyhledávaných čtvrtích bývá ještě vyšší, jak ukazují data realitního portálu UlovDomov. K tomu je nutné připočítat energie a základní služby za domácnost. Jen za bydlení se tak rodina ve velkém městě dostane k částce kolem 40 000 korun měsíčně. Tahle položka navíc roste nejrychleji.
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Druhou velkou kapitolou je každodenní provoz domácnosti. Potraviny patří podle statistik k nejvyšším výdajům vůbec a u čtyřčlenné rodiny jde o částku v řádu mnoha tisíc korun měsíčně. K ní je nutné přičíst drogerii a běžný nákup věcí do domácnosti.
Potraviny a výdaje na děti patří k nejvyšším položkám rodinného rozpočtu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Výhodu mají rodiny ve velkém městě aspoň u dopravy. Roční kupon pražské MHD stojí jen 3 650 korun a nezdražil ani s novým tarifem platným od ledna 2026. Děti mají jízdné zvýhodněné a část z nich jezdí MHD bezplatně. Většina rodin se ale bez auta neobejde, takže reálné náklady na dopravu bývají vyšší. Svoje si vyžádají i výdaje na školu, kroužky a oblečení pro rostoucí děti.
Do důstojného života patří i rezerva a dovolená
Značnou část té sumy polykají věci, které z pouhého přežívání dělají klidný život: dovolená jednou za rok, kultura, sport a hlavně peníze odkládané na horší časy a na dlouhodobé investice. U modelové pražské rodiny spolkne finanční rezerva a dlouhodobé spoření klidně pětinu rozpočtu.
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A právě tady se nejvíc projevuje propast z úvodu. Rodině s mediánovým příjmem kolem 66 tisíc korun po zaplacení nájmu, jídla a dopravy na spoření ani na dovolenou skoro nic nezbyde. Klidný život se pak mění v přežívání od výplaty k výplatě.
Na důstojnou mzdu nedosáhnou téměř dvě třetiny pracujících
Že nejde o čísla z jiného světa, ukazuje i takzvaná minimální důstojná mzda. Tu každoročně počítá nezávislá Platforma pro minimální důstojnou mzdu a vyjadřuje, kolik musí člověk vydělat, aby pokryl běžné náklady na život. Pro rok 2025 vyšla na 48 336 korun hrubého měsíčně, v Praze a Brně kvůli dražšímu bydlení dokonce na 56 912 korun.
Potíž je v tom, že na tuhle hranici velká část lidí nedosáhne. Pod ní se podle platformy pohybuje zhruba 2,5 milionu lidí, tedy přibližně 63 procent pracujících.
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Částku okolo 110 000 korun je potřeba brát jako modelový příklad života ve velkém městě. Každá rodina má jiné výdaje i jiné možnosti. Skutečná potřebná suma se liší podle toho, kde rodina bydlí a jak má zařízené bydlení. Menší město nebo vlastní splacená nemovitost celou kalkulaci výrazně promění.
Přesto výpočet dobře vystihuje jednu věc. Mezi tím, co průměrná rodina vydělá, a tím, co by podle ekonomů potřebovala k opravdu klidnému životu, zůstává v Česku velká mezera. A roztahují ji hlavně náklady na bydlení a na děti.
Zdroje: https://centrumspot.cz/minimalni-dustojna-mzda-vzrostla-na-48-336-kc-hrubeho-v-praze-a-brne-az-na-56-912-kc-nejvetsim-vydajem-zustava-drahe-bydleni/, https://data.irozhlas.cz/zivot/vydaje-castky/, https://statistikaamy.csu.gov.cz/potraviny-se-pretahuji-s-bydlenim-o-pozici-nejvyssiho-vydaje-domacnosti, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2582478, https://pid.cz/neplatvicnezmusis/, https://energozrouti.cz/clanek/mlade-rodiny-potrebuji-na-plnohodnotny-zivot-110-tisic-korun-mesicne-cisteho
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