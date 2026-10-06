Tvarohové koláčky z rumového másla a bez dlouhého kynutí: Jemná náplň a úžasná vůně

Kdykoliv dostanu chuť na poctivé
české koláčky, většinou mě odradí představa zdlouhavého čekání, než mi v míse vykyne klasické . Nedávno jsem si procházela desítky tradičních receptů a přiznám se, že mě přímo vyděsilo množství kvasnic… celá kostka droždí na půl kila mouky? To fakt ne, takhle v kuchyni nepeču. Řekla jsem si, že zkusím malý kynuté těsto experiment a připravím těsto podle sebe za použití slánku, tedy slané kváskové emulze ze špetky droždí, soli a vody. Výsledek předčil všechna moje očekávání a v troubě vznikly dokonalé , které jsou na povrchu minikoláčky neuvěřitelně křupavé a uvnitř díky poctivému tvarohu krásně vláčné.
Příprava je
překvapivě , protože těsto nemusí hodiny kynout na teplém místě. Stačí ho smíchat s kombinací másla i sádla, nechat hodinku ztuhnout v lednici a rovnou tvarovat úhledné rychlá bochánky. Těsto se nelepí, skvěle se s ním pracuje a díky pečení na vysokou teplotu máte za chvilku hotovo. Sladká vůně pečeného těsta, másla a rumu navíc spolehlivě přiláká do kuchyně celé příbuzenstvo.
Můj tip zní: Jakmile koláčky vytáhnete z trouby, vůbec na nic nečekejte a ještě horké je štědře potřete rozpuštěným máslem smíchaným s kapkou kvalitního tuzemského rumu, díky kterému získají dokonalou vůni a vláčnost. Recept na rychlé pečené koláčky s tvarohem, drobenkou a rumovým přelivem
Celkový čas přípravy včetně chlazení: 135 minut Ingredience potřebné k přípravě tvarohových koláčků ze slánku
Slánek: 60 ml vody 6 g soli 10 g čerstvého droždí
Těsto: 400 g hladké mouky 200 g polohrubé mouky 4 žloutky 120 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 1 lžíce rumu 1 lžička nastrouhané citronové kůry 100 ml plnotučného mléka 70 g sádla 70 g másla
Tvarohová náplň: 500 g tvarohu v kostce 1 vejce 80 g moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 lžička nastrouhané citronové kůry
Dokončení a obalení: 1 rozšlehané vejce na potření 80 g hrubé mouky na drobenku 50 g cukru krupice na drobenku 50 g změklého másla na drobenku 50 g rozpuštěného másla na finální potření 2 lžíce rumu do rozpuštěného másla 30 g moučkového cukru na posypání Foto: Cooky.cz, minidezertíky Postup při přípravě tvarohových koláčků ze slánku
1. Do malé misky odměřte vlažnou vodu, přisypte sůl, rozdrobte čerstvé droždí a
vše důkladně promíchejte těsně před použitím, aby vám vznikl základní slánek.
2. Připravený slánek vlejte do větší mísy, přidejte žloutky, cukr krupici, vanilkový cukr, rum, nastrouhanou citronovou kůru i vlažné mléko a
vše důkladně prošlehejte ruční metličkou.
3. Do druhé hluboké mísy prosejte hladkou mouku společně s polohrubou moukou. K prosáté moučné směsi přilijte promíchaný tekutý základ ze slánku, žloutků a mléka.
4. Ihned přidejte mírně povolené sádlo a změklé máslo nakrájené na drobné kousky. Rukama nebo v kuchyňském robotu
vypracujte hladké nelepivé těsto, zabalte ho do potravinářské fólie a dejte na 60 minut odpočinout do lednice. Foto: Cooky.cz, jednoduché a rychlé koláčky
5. Mezitím si připravte tvarohovou náplň tak, že v misce smícháte tvaroh v kostce, vejce, moučkový cukr, vanilkový cukr a citronovou kůru a
vše vyšleháte do jemného nadýchaného krému.
6. V samostatné misce promíchejte hrubou mouku s cukrem krupicí a změklým máslem a
prsty vypracujte sypkou drobenku. Vychlazené těsto vytáhněte z chladničky a rozvažte ho na malé kousky o hmotnosti přibližně 34 gramů.
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7. Každý kousek těsta dlaní rozplácněte na placičku, do středu položte porci tvarohové náplně a
okraje pečlivě zabalte do pevné kuličky.
8. Zabalenou kuličku těsta nahoře
namočte nejprve do rozšlehaného vejce a následně ji důkladně obalte v připravené drobence.
9. Naskládejte připravené koláčky na plech vyložený pečicím papírem v dostatečných rozestupech od sebe.
Foto: Cooky.cz, hodí se na každou příležitost
10. Plech ihned vložte do trouby vyhřáté na
200 stupňů a pečte přibližně 15 minut na horní a spodní ohřev, dokud povrch krásně nezezlátne.
11. V malém kastrůlku rozpusťte máslo a
přimíchejte do něj voňavý rum.
12. Upečené horké koláčky ihned po vytažení z trouby
štědře potřete rozpuštěným máslem s rumem a na závěr je posypejte moučkovým cukrem. Tipy redakce: Sádlo dodá těstu neskutečnou křehkost: Kombinace másla a sádla v těstě zajistí, že budou koláčky po upečení nádherně vláčné a vydrží měkké i do druhého dne. Pečte zprudka na vysokou teplotu: Nekynuté těsto vyžaduje rychlé pečení na 200 stupňů, aby se koláčky nevysušily a neztratily svou jemnou strukturu. Tvaroh volte výhradně v kostce: Vaničkový tvaroh obsahuje příliš mnoho vody, proto vždy sáhněte po tradičním papírovém balení, ze kterého náplň při pečení nevyteče. Potírejte koláčky ještě horké: Směs rozpuštěného másla a rumu nanášejte mašlovačkou ihned po vytažení z trouby, čímž se tuk i aroma dokonale vsáknou do křupavé drobenky. Odměřte si kousky těsta na váze: Pokud chcete mít koláčky jeden jako druhý, odvažujte si kousky těsta po 34 gramech, díky čemuž se upečou naprosto rovnoměrně.
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