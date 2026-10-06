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Tvarohové koláčky z rumového másla a bez dlouhého kynutí: Jemná náplň a úžasná vůně

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Upečte si křupavé tvarohové koláčky ze slánku bez zdlouhavého kynutí. Rychlé domácí těsto se sádlem a rumovým máslem upečené za 15 minut. A je to dobrota!
Obrázek k receptu na rumové koláčky

Obrázek k receptu na rumové koláčky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na rumové kolacky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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