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Třináctiletý kluk zastavil maminku kvůli minci u pařezu. Ze země pak vytáhli 818 kusů

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Únorové úterý roku 2022, lesní cesta nad Loučkou u Valašského Meziříčí. Petra Žákovská se synem Michalem procházejí kolem vyvráceného pařezu, jehož kořeny rozrušily okolní terén.
Třináctiletý kluk zastavil maminku kvůli minci u pařezu. Ze země pak vytáhli 818 kusů

Třináctiletý kluk zastavil maminku kvůli minci u pařezu. Ze země pak vytáhli 818 kusů

Zdroj: Foto: portableantiquities - licence CC BY 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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