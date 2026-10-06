Průšvih Volkswagenu má dopad i v Česku: Kvůli 1 šroubu musí do servisu 150 000 škodovek

Statisíce českých řidičů čeká v nejbližších týdnech dopis, na který by se nejradši vykašlali. Může za něj jediná malá součástka schovaná pod podvozkem, která donutila koncern Volkswagen rozjet jednu z největších svolávacích akcí ve své historii. A nejvíc z ní odnesou právě majitelé škodovek.
Celý problém drží na jednom zrezlém šroubu
Řízení auta funguje jednoduše. Otočíte volantem a převodka přenese pohyb na kola. Tahle převodka je k rámu nápravy přišroubovaná a právě jeden ze šroubů dělá potíže. Je vyrobený z oceli, která časem koroduje, hlavně když auto roky jezdí po silnicích solených přes zimu.
Pokud šroub zrezne a jeho hlavička se ulomí, může se řízení uvolnit. V krajním případě praskne i skříň převodky a řidič ztratí kontrolu nad vozem. Týká se to aut vyrobených zhruba mezi lety 2013 a 2024.
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Dobrá zpráva je, že riziko zůstává spíš teoretické. Německý spolkový úřad ani výrobce zatím neevidují jedinou nehodu nebo zranění a Volkswagen hlásí jen jednotky prasklých převodek. Většina svolávaných aut navíc podle neoficiálních odhadů vadu vůbec mít nebude a do servisů míří preventivně všechna.
Problém se přesto dá vysledovat. „Řidič by měl v první řadě slyšet nějaký hluk z přední nápravy,“ popsal pro Českou televizi mluvčí Škoda Auto Martin Ježek. Podezřelá je i větší vůle ve volantu nebo pocit, že musíte točit jinak, aby auto drželo směr. Nejvíc se závada projeví při pomalém a prudkém zatáčení nebo při otáčení koly na stojícím voze.
Uvolněné řízení po vadném šroubu se dá poznat podle hluku od přední nápravy nebo větší vůle ve volantu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kterých aut se to v Česku týká
Do českých servisů zamíří zhruba 200 tisíc vozů koncernu a většina z nich nese znak Škody. Podle odhadu vedoucího Škoda Auto pro český trh Jiřího Maláčka půjde zhruba o 150 tisíc kusů modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb.
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Zbytek připadá na ostatní značky skupiny. Opravu bude potřebovat skoro 45 tisíc volkswagenů šesti modelových řad od Touranu a Tiguanu po Golf Variant a Caddy, necelé dva tisíce seatů a zhruba devět set audi Q3. Jestli je mezi nimi i vaše auto, zjistíte buď z dopisu od automobilky, nebo porovnáním VIN kódu. Dopis dorazí i kupcům ojetin, protože aktuálního provozovatele si automobilka najde v evidenci vozidel.
Přehled svolávaných vozů v Česku podle značky shrnuje následující tabulka:
Značka Modely Počet vozů v Česku Škoda Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb zhruba 150 tisíc Volkswagen Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Golf Sportsvan, Golf Variant, Caddy skoro 45 tisíc Seat Ateca, Tarraco necelé dva tisíce Audi Q3 zhruba devět set Oprava je zdarma, chvíli ale počkáte Přečtěte si také: Tuto funkci v mobilu má spousta řidičů vypnutou: V tunelu pak navigace bloudí, zapnutí trvá 1 minutu
Samotná výměna je rychlá a řidiče nic nestojí. Mechanik nahradí vadný šroub novým, který lépe odolává korozi, a hotovo bývá zhruba za hodinu.
Háček je v tom, že akce teprve startuje a náhradních šroubů zatím není dost. Podle Maláčka se rozjede v řádu týdnů a zákazníky osloví Škoda Auto buď přímo, nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Do té doby se podle výrobce dá s auty dál jezdit. Hlídejte si ale technickou kontrolu. Neporušený šroub pro STK problém nepředstavuje a vůz zkontrolují bez komplikací. Jakmile je prasklý nebo chybí, jde o nebezpečnou závadu, se kterou auto kontrolou neprojde a nesmí ani odjet po vlastní ose.
Největší svolávačka od časů dieselgate
Rozsahem jde o mimořádnou věc. Po celém světě má koncern stáhnout do servisů zhruba čtyři miliony aut, z toho přes milion škodovek. Kauzu jako první popsal německý list Handelsblatt. Srovnatelně velkou akci koncern nepamatuje od dieselgate zhruba před deseti lety, kdy do českých servisů zamířilo přes 150 tisíc vozů.
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Pro automobilku je to nepříjemné hned dvakrát. Německá média odhadují účet v přepočtu na víc než deset miliard korun a reputační rána přichází zrovna ve chvíli, kdy koncern chystá rozsáhlé škrty a restrukturalizaci. Škoda Auto přitom opakovaně zdůrazňuje, že transformační plány koncernu její vlastní provoz přímo neohrožují.
Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/volkswagen-svola-miliony-aut-v-cesku-se-akce-dotkne-dvou-set-tisic-vozu-378212, https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/auto/miliony-aut-musi-do-servisu-volkswagen-cekaji-miliardove-naklady-i-reputacni_2609252030_elev, https://www.e15.cz/byznys/cesky-a-evropsky-autoprumysl/ostuda-koncernu-volkswagen-statisice-vozu-musi-na-kontrolu-i-v-cesku-1436250, https://carscoops.com/2026/09/vw-is-about-to-issue-its-largest-recall-since-dieselgate, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/pro-ridice/obrovsky-prusvih-volkswagenu-ma-dopad-i-v-cesku-do-servisu-musi-desitky-tisic-skodovek/r~aaa29ce62cf684bc92dc896284dcbecb/