Někdo nacpal Doom do SQL databáze bez enginu. A překvapivě běží až v 60 FPS

Doom z roku 1993 má za sebou další místo, kde by ho asi nikdo nehledal. Vývojář Lukas Vogel vytvořil projekt SQLDoom, ve kterém se herní logika i samotné vykreslování odehrávají uvnitř databázového systému CedarDB. A nejde jen o několik znaků v terminálu připomínajících slavnou střílečku. Výsledkem je skutečný barevný obraz hry.
Malý klient napsaný v Pythonu obstarává klávesnici, časování a zobrazení hotového obrazu. To podstatné se ale děje v databázi. Informace o pozici hráče, nepřátelích, geometrii mapy i vykreslování jednotlivých pixelů zpracovávají SQL dotazy.
Jeden snímek vzniká jako obří SQL dotaz
Samotný renderer má přibližně 1 300 řádků SQL bez komentářů a používá 89 společných tabulkových výrazů, tedy CTE. Výsledkem jednoho průchodu je framebuffer o rozlišení 320 × 200 pixelů. Databáze tak pro každý snímek vytvoří 64 000 barevných pixelů a spojí je do 192 000 bajtů RGB dat.
Na notebooku s procesorem AMD Ryzen 7 7840U dokázal Vogel vykreslovat obraz až přibližně v 60 snímcích za sekundu. Herní logika přitom pracuje stejně jako původní Doom na frekvenci 35 tiků za sekundu.
Převod hry do databáze usnadnila samotná struktura původních souborů WAD. Mapy Doomu jsou složené z vrcholů, linií, sektorů a dalších vzájemně propojených prvků, takže se překvapivě dobře převádějí do relačních tabulek. Vogel využil dokonce i BSP stromy, které Doom používá k rozhodování, které části prostředí je potřeba vykreslit.
Ne všechno šlo převést elegantně. Největší komplikací bylo vykreslování podlah a stropů. Původní Doom používá visplanes a postupné změny stavu při vykreslování jednotlivých sloupců obrazu. V SQL musel Vogel vytvořit vlastní řešení založené na zpracování seřazených panelů.
Databáze přinesla jednu nečekanou výhodu
SQLDoom není Vogelův první podobný experiment. V roce 2025 vytvořil DOOMQL, multiplayerovou střílečku postavenou téměř celou na SQL. Ta ale používala jednoduchý raycasting a ASCII grafiku, takže vzhledem připomínala spíše Wolfenstein 3D než skutečný Doom.
Nový projekt už pracuje s původními daty hry, texturami i BSP strukturou a mnohem věrněji napodobuje originál od id Software.
Použití databáze má navíc zajímavou výhodu při multiplayeru. Herní stav může být uložen jako jeden konzistentní snapshot a databázový systém sám řeší souběžné operace. Server tak má jednoznačnou informaci o tom, kde hráči stojí nebo zda vystřelená raketa skutečně zasáhla protivníka.