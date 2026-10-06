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Někdo nacpal Doom do SQL databáze bez enginu. A překvapivě běží až v 60 FPS

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Doom už běžel na kalkulačkách, bankomatech i nejrůznější elektronice. Lukas Vogel teď zašel ještě dál. Herní logiku i vykreslování klasiky z roku 1993 přenesl do SQL databáze CedarDB a výsledek je překvapivě použitelný.
Někdo nacpal Doom do SQL databáze bez enginu. A překvapivě běží až v 60 FPS

Někdo nacpal Doom do SQL databáze bez enginu. A překvapivě běží až v 60 FPS

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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