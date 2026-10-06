Praha ustoupila turistům, udupaný trávník před Tančícím domem částečně vydláždí

Praha ustoupila turistům, udupaný trávník před Tančícím domem částečně vydláždíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha ustoupila turistům, udupaný trávník před Tančícím domem částečně vydláždíZdroj: Eva Hradilová
Článek byl publikován 06.10.2026 04:35
Praha má architektonickou studii na přestavbu sportovního areálu Šutka na moderní centrum plaveckých...
Halu 18 v Holešovické tržnici, kde roky sídlil nevěstinec Showpark, město opraví za 268 milionů korun....
Dopravní terminál na smíchovském nádraží postaví pro hlavní město sdružení vedené firmou SMP Construction...
Ještě pár dní si v Praze užijeme teploty nad 20 stupňů a sluníčko, na víkend už ale klesnou k patnácti a...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →