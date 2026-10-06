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Praha ustoupila turistům, udupaný trávník před Tančícím domem částečně vydláždí

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Roky slouží travnatá plocha u pomníku Aloise Jiráska jako pódium pro pořizování snímků s Tančícím domem v pozadí. Trávník je po revitalizaci za 200 tisíc znovu udupaný až na hlínu a hlavního město proto přistoupilo k razantnímu kroku. Travnatou plochu zmenší a část vydláždí.
Praha ustoupila turistům, udupaný trávník před Tančícím domem částečně vydláždí

Praha ustoupila turistům, udupaný trávník před Tančícím domem částečně vydláždí

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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