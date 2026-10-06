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Kilo českého česneku stojí už přes 200 Kč. Kdo si ho vypěstuje doma, ušetří a navíc sklidí stroužky, které chutnají úplně jinak

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Kilogram kvalitního českého česneku stojí na podzim 2026 u farmářů běžně 230 až 300 korun. Na vlastním záhonu ho přitom vypěstujete za zlomek té částky.
Kilo českého česneku stojí už přes 200 Kč. Kdo si ho vypěstuje doma, ušetří a navíc sklidí stroužky, které chutnají úplně jinak

Kilo českého česneku stojí už přes 200 Kč. Kdo si ho vypěstuje doma, ušetří a navíc sklidí stroužky, které chutnají úplně jinak

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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