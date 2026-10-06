Kilo českého česneku stojí už přes 200 Kč. Kdo si ho vypěstuje doma, ušetří a navíc sklidí stroužky, které chutnají úplně jinak

Kdo si na začátku září otevřel nabídku Farmy JOSEVA nebo podkrkonošského e-shopu Český domácí česnek, zjistil, že usušený a vyčištěný Bjetin vyjde na 260 Kč/kg, odrůda Havel na rovných tři sta. Biofarma Sasov v jihlavském bio segmentu požaduje za kilogram dokonce 390 korun; při odběru deseti kilo klesne cena na 245 Kč/kg. Farma Harvan nabízí česnek „na uskladnění“ za 230 až 250 korun podle odrůdy. Dvousetkorunová hranice tu funguje spíš jako vstupní práh do vyšší cenové zóny, rozhodně ne jako strop. A právě proti těmto částkám dává smysl vytáhnout kalkulačku a spočítat, co stojí vlastní sklizeň.
Kolik ve skutečnosti zaplatíte za kilo z vlastního záhonu
Výchozí čísla jsou prostá. Kilogram certifikované sadby odrůdy Dukát pořídíte u Ovosadby za 359 korun. Šlechtitel Jan Kozák v červencové diskusi na cesnek.cz uvádí orientační výnos Bjetinu jako sedminásobek vysazené sadby, u Skalky dokonce osminásobek. Přepočet vychází takto:
Parametr 7× výnos 8× výnos Cena 1 kg sadby 359 Kč 359 Kč Sklizeň z 1 kg sadby 7 kg 8 kg Náklad sadby na 1 kg sklizně 51,3 Kč 44,9 Kč
Proti farmářskému česneku za 260 Kč/kg představuje hrubá úspora přes dvě stovky na každém kilogramu. Samozřejmě, voda, kompost, případné hnojivo a hlavně vlastní práce do kalkulace vstupují navíc. I po jejich přičtení ale zůstává výrazný polštář, dokud srovnáváte s přímým prodejem od českých pěstitelů.
Jiný obrázek se rýsuje vedle regálu v řetězci. Tesco eviduje česnek českého nebo slovenského původu za 149 Kč/kg, Penny mělo v dubnové akci srovnatelnou cenu. Tady se hrubá úspora ztenčuje na zhruba 98 korun za kilo, a po odečtení vedlejších vstupů a ocenění vlastního času už výhoda automatická být nemusí. Ekonomický argument pro domácí pěstování je podle nás nejsilnější právě proti prémiovému a farmářskému segmentu, kde kilogramová cena přesahuje dvě stě padesát korun.
Proč český paličák stojí tolik, a čím voní jinak než dovoz
Vysoká cena domácího česneku má reálné opodstatnění. České odrůdy patří převážně mezi takzvané paličáky, tvoří tvrdý květní stvol, který je nutné ručně vylamovat, aby stroužky narostly do plné velikosti. Posklizňové sušení, čištění a třídění zabírají další hodiny ruční práce. K tomu přistupuje nákladná certifikovaná sadba a riziko chorob, které dokáže znehodnotit celou parcelu.
Část dovozového česneku, zejména španělské a francouzské nepaličáky, má podle odborné publikace VÚRV a Agrární komory až dvojnásobný výnosový potenciál oproti paličáku a odpadá u nich zalamování stvolu. Pěstitelská ekonomika je prostě jiná, a proto i regálová cena může být nižší, aniž by za tím stála jen obchodní marže.
Chuťově se oba světy rozcházejí výrazně.
Národní zdravotnický informační portál uvádí u čínského česneku nižší podíl aromatických látek. České šlechtění naopak cílí na intenzivní, ostré aroma s vysokým obsahem silic; Bjetin bývá popisován jako „velmi ostrý“, Biofarma Sasov mluví o „příjemné ostré ušlechtilé chuti“. Španělské a francouzské nepaličáky spadají podle odborné literatury do jemnějšího chuťového spektra. Rozdíl tedy tkví především v intenzitě a aromatickém profilu konkrétní odrůdy. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Jak zasadit česnek, aby se úspora opravdu dostavila
Klíčové pravidlo zní: nikdy nesázejte konzumní česnek z obchodu. Hrozí zavlečení chorob, špatné výnosy i úplné selhání. Jedinou bezpečnou cestou je certifikovaná sadba od specializovaných prodejců.
Praktický postup pro ozimé odrůdy:
Termín výsadby: co nejpozději, ideálně konec listopadu až prosinec, jakmile teplota půdy trvale klesne pod 9 °C. Hloubka: 6 až 10 cm zeminy nad špičkou stroužku, podpučím dolů. Rozestupy: 8–15 cm v řádku, 25–50 cm mezi řádky. Orientace: ruční sázení, stroužek vždy špičkou vzhůru, podpučí musí mít kontakt s půdou.
Jarní odrůdy (Japo II, Benátčan, Matin nebo Mirka) lze vysazovat od podzimu do jara. Jako prevenci proti houbovým chorobám doporučují šlechtitelé u jarní výsadby počkat až do začátku března.
Sklizeň závisí na odrůdě: raný Bjetin bývá hotový kolem 5. července, Matinka od poloviny měsíce, pozdní Benátčan až začátkem srpna. Po vytažení ze země česnek ihned přesuňte do stínu s dobrým prouděním vzduchu. Přímé slunce škodí, mírný mráz naopak nevadí. Správně dosušený Benátčan vydrží ve skladu až 24 měsíců, Matinka přes deset, a právě díky mimořádné skladovatelnosti si pěstitelé drží dobrou realizační cenu i v květnu a červnu následujícího roku.
Nejčastější chyby, které zničí úrodu dřív než počasí Sázení stroužků z marketu místo certifikované sadby. Příliš časná podzimní výsadba, česnek vyžene listy ještě před zimou a pomrzne. Jarní sázení ozimých paličáků, které pak tvoří jednostroužkové cibule s mizernou skladovatelností. Mělké uložení stroužku nebo výsadba kolíkem bez kontaktu podpučí s půdou. Opožděná sklizeň, přezrálé cibule se rozpadají a hůř skladují. Pomalé nebo příliš teplé sušení, které podporuje plísně. Sezónní cenová dynamika: od samosběru po zimní zásobu
V létě 2026 se u samosběrů a čerstvého česneku s natí běžně objevovaly ceny 80 až 100 Kč/kg, Farma Řečice nabízela usušený a vyčištěný produkt za 200 až 230 korun. Na podzim, kdy pěstitelé prodávají česnek připravený k dlouhodobému uskladnění, ceny vyšplhaly na 230 až 300 Kč/kg, a v bio segmentu ještě výš. Odrůdy s delší trvanlivostí umožňují farmářům realizovat prodej i mimo hlavní sezónu za stabilní částky, což cenovou hladinu drží vysoko po celý rok.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková