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Retro kvíz na téma říkanky a básničky z dětství: Kdo má dobrou paměť, pro toho by 10/10 neměl být problém

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Dětské říkanky jsou krátké, rytmické a často založené na rýmu a opakování. Tyto vlastnosti pomáhají tomu, aby se verše snadno ukládaly do paměti.
retro škola

retro škola

Zdroj: Foto: Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 03:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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