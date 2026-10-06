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Ubytovna v Šumperku v plamenech. Okolí je uzavřené, hrozí pád zdiva

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Rozsáhlý požár ubytovny v Šumperku zalarmoval v noci šest jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Ti ze zakouřené budovy nedaleko vlakového nádraží vyvedli do bezpečí 14 lidí, hasební zásah probíhal i s využitím výškové techniky. Okolí objektu je uzavřené, stavební prvky mohou být narušené.
Ubytovna v Šumperku v plamenech. Okolí je uzavřené, hrozí pád zdiva

Ubytovna v Šumperku v plamenech. Okolí je uzavřené, hrozí pád zdiva

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 03:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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