Ovčí vlna v záhonu uvolňuje živiny půl roku a slimáci se k němu ani nepřiblíží. Stojí přitom pár korun

Firma založená v roce 2023 vykupuje surovinu přímo z tuzemských chovů, sváží ji vlastní dopravou a lisuje do dvou podob: slisovaných peletek a volné drti. Obě formy podle příbalových letáků uvolňují živiny postupně až šest měsíců, přičemž každá cílí na jinou vrstvu záhonu.
Keratin v půdě: proč vlna krmí rostliny půl roku
Princip stojí na keratinu, bílkovině tvořící vlněná vlákna. Půdní mikroorganismy ji rozkládají pomalu, mnohem pomaleji než třeba čerstvý hnůj nebo kompost. Při tom postupně uvolňují dusík, draslík, síru a stopové prvky. Garantovaná analýza z příbalového letáku GreenWool pro rok 2026 uvádí celkový dusík 9 %, draslík (K₂O) 3,0 % a fosfor (P₂O₅) 0,03 %, pH v rozmezí 7,5–9,5. Ze stopových prvků vyčnívá železo (1 800 mg/kg sušiny), zinek (130 mg/kg) či mangan (76 mg/kg).
Akademická opora existuje nezávisle na firmě. Starší studie evidovaná na
PubMed popisuje vlnu jako pomalu se rozkládající zdroj síry, dusíku, fosforu a draslíku, schopný podpořit dvě až pět sklizní. Novější práce z roku 2025 na paprikách prokázala vyšší biologickou aktivitu půdy a lepší využití dusíku rostlinami. A výzkum publikovaný letos v časopise Plant and Soil potvrdil u kukuřice zvýšenou schopnost substrátu zadržovat vodu při vhodné dávce vlněného materiálu, byť sami autoři upozorňují, že květináčový pokus nemusí plně odpovídat polním podmínkám.
Pro srovnání: běžný zahradní kompost sice zlepšuje strukturu půdy a zadržování vody, ale podle dat University of Nebraska Extension bez velkých objemů nedodá dostatek dusíku pro náročnější plodiny. GreenWool koncentruje devět procent dusíku do relativně malého množství materiálu a zároveň funguje jako půdní kondicionér.
Peletky ke kořenům, drť na povrch: jak obě formy rozdělit na záhoně
Každá z podob vlněného hnojiva má svou roli. Peletky patří do hloubky, ke kořenům sazenic, do výsadbových jamek, zapracované do ornice. Drť naopak pokrývá povrch jako mulčovací vrstva, omezuje výpar a chrání svrchní centimetry zeminy.
Orientační dávkování peletek:
Účel Množství Plošné zásobní hnojení 0,5–1 l/m² Jamka pro rajče cca 0,2 l na rostlinu Ovocný strom 0,5–1 l Keř 0,5–0,75 l Příměs do substrátu 100–200 ml na 1 l substrátu (profesionální materiály doporučují max. 4 % objemu)
Orientační dávkování drti: Jednorázově 500–750 g/m² na povrch pod listy, lehce zapracovat. Jako příměs do substrátu ve stejném objemovém limitu.
V obou případech výrobce zdůrazňuje okamžitou zálivku po aplikaci. Čekat na déšť nedává smysl, materiál potřebuje vlhkost, aby mikroorganismy zahájily rozklad.
Studie z Deakin University (2022) navíc ukázala, že vlněný prášek zadržoval půdní vlhkost účinněji než peletky. To odpovídá produktovému dělení GreenWool: drť na povrchu brání výparu, peletky v hloubce zásobují kořenovou zónu živinami. Podle nás dává pro jarní výsadby 2026 nejsilnější smysl kombinace obou forem, přesně tak, jak to firma sama předvedla v dubnovém návodu u salátů: peletky do zeminy, drť navrch.
Slimáci, lanolin a reálná délka ochrany
GreenWool u drti uvádí repelentní účinek vůči slimákům, který trvá dva až čtyři týdny. Mechanismus podle výrobce spočívá ve dvou faktorech: pachu lanolinu obsaženého ve vlně a mechanické bariéře z drobných vláken, po nichž se plži neradi pohybují. Jakmile déšť a zálivka lanolin vyplaví, ochranný efekt slábne.
Důležité upřesnění: šestiměsíční horizont, který GreenWool komunikuje, se vztahuje k postupnému uvolňování živin, nikoli k odpuzování slimáků. Bariéra proti plžům je krátkodobější bonus, hodný obnovení čerstvou vrstvou drti zhruba jednou měsíčně v období nejvyšší aktivity slimáků.
Cena, dostupnost a pro koho se vlněné hnojivo hodí
Nákup probíhá primárně přes oficiální e-shop GreenWool. Aktuální ceník:
Peletky pro ovoce a zeleninu: od 190 Kč (3l balení za 370 Kč) Drť: od 240 Kč (2kg balení za 420 Kč)
Kamenný prodej zajišťují partneři jako Speciální zahradník, Praktik Jičín nebo Zahradník Kropáček. Certifikát KEZ č. 036680 platí od 17. 3. 2026 do 17. 9. 2027 a potvrzuje vhodnost pro ekologické zemědělství; certifikována je ovšem finální výroba, nikoli jednotlivé dodavatelské farmy.
Oproti syntetickým retenčním gelům má vlna zásadní výhodu v rozložitelnosti. Studie na polyakrylátovém superabsorbentu zjistila po 24 týdnech v půdě degradaci pouhých 0,45–0,82 %. Vlna se rozloží beze zbytku a cestou obohatí zeminu o živiny. Pro zahrádkáře, kteří chtějí omezit syntetické polymery v půdě, představuje vlna přesvědčivější volbu.
Produkt se hodí k většině zeleniny, ovocným stromům, keřům i okrasným trvalkám. Výjimku tvoří kyselomilné rostliny (borůvky, rododendrony, azalky), protože pH ovčí vlny dosahuje hodnot 7,5–9,5 a alkalická reakce těmto kulturám škodí. Při práci s peletkami i drtí výrobce doporučuje ochranné rukavice, ošetřené plodiny omýt pod tekoucí vodou a nepoužívat je jako krmivo dříve než 21 dní po aplikaci.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková