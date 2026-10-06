Tady vás první pomoc naučí. Do Liberce dorazila dnes #MocPomoc Tour

Sport Park Liberec - Hala míčových sportů 6. října 2026
8:00–15:00 | Program pro školy
15:00 –17:00 | Otevřeno veřejnosti
Odpoledne bude trénink otevřený široké veřejnosti.
Přijít mohou rodiče, studenti, zaměstnanci, senioři i všichni, kteří si chtějí vyzkoušet, jak by reagovali v krizové situaci. Předchozí zkušenosti s první pomocí nejsou potřeba.
Stačí přijít a udělat první krok k větší jistotě.
Jde o největší akci svého druhu na světě.
„Na jejím konci by mělo být 15 tisíc lidí, kteří dokážou zasáhnout v krizové situaci. Návštěvníci si zdarma vyzkouší inovativní trénink ve virtuální realitě VR Rescue, který je vedený umělou inteligencí. Ten se zaměřuje primárně na zástavu krevního oběhu, nácvik kardiopulmonální resuscitace a použití AED, tedy automatizovaného externího defibrilátoru,“ říká za organizátory Lenka Stříteská, referentka externí komunikace Českého červeného kříže (ČČK).
Vedle ČČK se na realizaci #MocPomoc Tour podílí také Policie České republiky. Akce během podzimu zastavuje na 12 místech napříč republikou.
Projekt, který má prokazatelně smysl
„Projekt VR Rescue jsme spustili přibližně před rokem a máme na kontě přes 125 tisíc vytrénovaných lidí. Jen pro představu, toto číslo je vyšší než počet vyškolených v rámci všech školicích organizací v tuzemsku. To je skvělý výsledek a svědčí o jediném, lidé si uvědomují důležitost tématu a neberou ho na lehkou váhu. Program VR Rescue je v současné době nasazen na základních a středních školách po celé České republice, používají ho nemocnice, města, kraje i firmy. Naším dlouhodobým cílem je vytrénovat jeden milion lidí, abychom teoreticky věděli, že na každém místě v České republice bude v okruhu 200 metrů někdo, kdo bude umět pomoci,“ říká Marek Bárdy, zakladatel iniciativy #MocPomoc a VR Rescue.
„Když člověk zkolabuje, často rozhodují první minuty a pomoc někoho, kdo je právě nablízku. Nestačí přitom vědět, že bychom měli pomoci, důležité je umět v takové chvíli skutečně zareagovat. Proto Liberecký kraj podpořil zastávku #MocPomoc Tour v Liberci částkou 30 tisíc korun. Lidé si tu mohou krizovou situaci prakticky vyzkoušet a získat větší jistotu, že když jednou půjde opravdu o život, budou vědět, co dělat,“ uvedl hejtman Martin Půta. Trénink ve virtuální realitě
Trénink první pomoci ve virtuální realitě trvá přibližně 15 minut.
„Je neomezeně škálovatelný, vždy se přizpůsobí znalostem a dovednostem konkrétního jedince, a navíc nezávisí na kapacitě lektorů, takže ho může absolvovat velké množství lidí během krátkého časového úseku,“ vysvětluje Lenka Stříteská.
Medicínskou záštitu a garanci správnosti v souladu s doporučeními Evropské resuscitační rady poskytli projektu odborníci z Fakultní nemocnice Plzeň. Ti se aktivně podíleli na jeho vývoji. Podle odborníků je poskytnutí první pomoci naprosto klíčové, v případě zástavy krevního oběhu totiž mozek začíná odumírat už za 3-5 minut, takže zpravidla ještě před příjezdem záchranné služby. Pokud pacientovi nikdo nepomůže v prvních okamžicích, jeho vyhlídky jsou velmi špatné.
Akce probíhá v Liberci ve Sport Parku v Hale míčových sportů
Kromě virtuálního tréninku se návštěvníci, kteří dorazí do liberecké Haly míčových sportů, setkají také se zástupci Českého červeného kříže a Policie České republiky.
„S Českým červeným křížem si lidé vyzkouší například záklon hlavy, zprůchodnění dýchacích cest a další základní postupy. Policie České republiky nabídne seznámení se základními principy prevence, správného vyhodnocení rizika a bezpečného chování v mimořádných situacích. Ráno se na akci postupně vystřídají základní školy a poté během dopoledne a časného odpoledne i střední školy. Ilona Kačerová Od 15 do 17 hodin může zdarma přijít veřejnost – tento harmonogram bude stejný i v ostatních městech, kam Tour zamíří. Celkově během podzimu #MocPomoc Tour navštíví na 250 základních a středních škol z celé republiky,“ doplnila , projektová manažerka VR Rescue. Program pro studenty podporuje kraj i město
Příspěvek kraje na program už byl zmíněn. Finančně na něj přispívá i město Liberec.
„Už v minulých letech jsme školám posílali účelové příspěvky na workshopy či školení v první pomoci, protože zvládat tuhle dovednost považuji za nesmírně důležité. Přičemž důvody asi není třeba nijak rozebírat. #MocPomoc na to jde inteligentně, kreativně, s velkým odborným zázemím, a především ve velkém rozsahu proškolených dětí, takže dopady budou o to vyšší. A jsem si jist, že se to vyplatí, i kdyby na samém konci v realitě dneška pak byl jen jeden zachráněný život,“ uvedl za město Liberec náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr. Hrůzná statistika - 9 z 10 resuscitovaných mimo nemocnici nepřežije
Podle
Jany Majrichové, viceprezidentky Českého červeného kříže, je v Česku každý rok zahájena resuscitace přibližně u 10 000 lidí, kteří zkolabují mimo nemocniční prostředí. Přibližně devět z deseti pacientů nepřežije. „Potřebujeme více lidí, kteří umí pomoci, když jde o minuty. Jako největší školicí organizace první pomoci v ČR a součást největší světové sítě její výuky propojujeme dlouholetou metodiku s technologickým řešením VR Rescue. Spojení se ukazuje být vysoce efektivní. Lidé si chválí reálný prožitek, vracejí se do programu a doporučují ho dál.“
Více informací o programu je k dispozici na webových stránkách
www.mocpomoc.cz.