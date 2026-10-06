Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tady vás první pomoc naučí. Do Liberce dorazila dnes #MocPomoc Tour

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zachránit lidský život je možná nejdůležitější dovednost, kterou může člověk získat. Data ale ukazují, že první pomoc je schopno a ochotno poskytnout pouze pár procent laické populace. Do Sport Parku Liberec přijíždí dnes #MocPomoc Tour, která chce statistiku zlepšit. Odpoledne zve i veřejnost.
Tady vás první pomoc naučí. Do Liberce dorazila dnes #MocPomoc Tour

Tady vás první pomoc naučí. Do Liberce dorazila dnes #MocPomoc Tour

Zdroj: VR Rescue
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:30

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Zloděj v Tanvaldu vybral mrazák. Domácí ho přistihl, zaklekl a předal policii
Zloděj v Tanvaldu vybral mrazák. Domácí ho přistihl, zaklekl a předal policii
Vlak u České Lípy opět najel do nastražených kamenů. Policie pátrá po pachateli
Vlak u České Lípy opět najel do nastražených kamenů. Policie pátrá po pachateli

Na trati mezi Českou Lípou a Novým Borem dnes opět zastavil provoz nebezpečný incident. Vlak najel na...

Thálie pro herečku Naivního divadla Dianu Čičmanovou. Excelovala ve hře beze slov
Thálie pro herečku Naivního divadla Dianu Čičmanovou. Excelovala ve hře beze slov

Prestižní Cenu Thálie v kategorii Loutkové divadlo převzala v sobotu večer na slavnostní vyhlašování vítězů...

Úspěch libereckého ploutvového plavání. Aqua klub ovládl Českou ligu mládeže
Úspěch libereckého ploutvového plavání. Aqua klub ovládl Českou ligu mládeže

O prvním říjnovém víkendu pokračovala Česká liga mládeže v plavání s ploutvemi svým pátým kolem. Ploutvaři...

Velký návrat. Jan Knapík po vleklém zranění odehrál první minuty
Velký návrat. Jan Knapík po vleklém zranění odehrál první minuty

Jeho angažmá v Liberci provází od počátku smůla na zranění. Jan Knapík za Slovan v lize odehrál jen pár...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.