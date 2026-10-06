Temu a Shein od listopadu znovu podraží: Za 10 drobností zaplatíte přes 1 200 Kč jen na poplatcích. Češi to netuší

Nakupování na čínských tržištích bylo roky levné hlavně proto, že drobné balíčky nepodléhaly žádným poplatkům. Tahle éra letos definitivně končí. Od listopadu se k zavedenému clu přidá další poplatek a u větší objednávky vyšplhají samotné poplatky do čtyřmístných čísel. Většina nakupujících přitom netuší, co je čeká.
Ke clu se od listopadu přidá druhý poplatek
Od 1. července 2026 platí u balíků ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur clo ve výši tří eur, v přepočtu asi 73 korun. Účtuje se za každou jednotlivou položku zboží v zásilce. Clo je ale jen dočasný krok a zhruba v polovině roku 2028 ho mají vystřídat běžné celní sazby odvozené od typu zboží.
Od 1. listopadu 2026 k němu má přibýt takzvaný manipulační poplatek, anglicky handling fee. Ten by měl dělat dvě eura a počítá se, stejně jako clo, za každou jednotlivou položku. Dopadne ovšem i na dražší nákupy, protože se na rozdíl od cla neomezuje hodnotou balíku. A zatímco clo jednou skončí, poplatek má zůstat natrvalo.
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Zatím ale nejde o hotovou věc. Je to návrh evropského předpisu, proti kterému mohou členské státy i Evropský parlament do konce října 2026 podat námitky, a začne platit, jen pokud projde.
Oba poplatky shrnuje tabulka:
Parametr Clo Manipulační poplatek Výše poplatku tři eura (asi 73 korun) za položku dvě eura za položku Platí od 1. července 2026 1. listopadu 2026 (dle plánu) Na jaké zásilky zboží mimo EU v hodnotě do 150 eur všechny zásilky mimo EU, ať stojí kolik chce Jak dlouho dočasně, do července 2028 natrvalo Kolik zaplatíte za balík deseti drobností
Právě tady se ukazuje, proč účet naroste přes 1 200 korun. Představte si typický nákup, deset drobností, každá jiného druhu. Za každou z nich od listopadu zaplatíte clo tři eura a k tomu dvě eura manipulační poplatek, dohromady pět eur na položku.
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U deseti různých druhů zboží se tak dostanete na padesát eur, což je v přepočtu zhruba 1 220 korun. A to jen na poplatcích, cena samotného zboží v tom ještě není a navíc se připočítává DPH. Při dnešním cle by přitom stejná objednávka vyšla na poplatcích zhruba na 730 korun, od listopadu tedy k ní přibude dalších přibližně 490 korun.
Proč se platí za každou položku zvlášť
Klíčové slovo celé změny zní „položka“. Není to každý jednotlivý kus v krabici. Jako jedna položka se bere veškeré zboží téhož druhu dohromady, protože spadá pod stejné sazební zařazení, a počítá se jen jednou.
Příklad za všechny. Pošlou vám tři stejné gumičky do vlasů, peněženku a vonnou svíčku. Gumičky se počítají jako jediná položka, i když jsou tři, peněženka je druhá a svíčka třetí. Zaplatíte tedy za tři položky, přestože kusů je pět. Čím pestřejší objednávka, tím víc položek a tím vyšší účet.
Přečtěte si také: Tuto funkci v mobilu má spousta řidičů vypnutou: V tunelu pak navigace bloudí, zapnutí trvá 1 minutu Proč Unie poplatky zavádí
Důvodů je hned několik a peníze jsou jen jedním z nich. Objem drobných balíků z Asie roste raketovým tempem. Podle Evropské komise jich do Unie v roce 2024 dorazilo kolem 4,6 miliardy a přes 90 procent mířilo z Číny. Takové množství se nedá pořádně kontrolovat, a mezi zbožím se objevují i výrobky, které nesplňují evropské bezpečnostní normy.
Objem levných zásilek z Číny v posledních letech prudce rostl a stal se pro Unii těžko kontrolovatelným. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Unie chce zároveň srovnat podmínky mezi zahraničními platformami a domácími e-shopy, které musí plnit přísnější pravidla i odvádět recyklační poplatky. Že opatření zabírá, dokládají čísla Celní správy. Dovoz těchto drobných zásilek do Česka za rok spadl zhruba o dvě třetiny a stát na novém clu už vybral stovky milionů korun.
Jak se zdražení dá zmírnit
Úplně se poplatkům vyhnout nejde, zmírnit je ale lze. První cesta vede přes skladbu košíku. Protože se platí za položku, čtyři stejné nabíječky vyjdou na poplatcích stejně jako jedna. Víc kusů téhož druhu je tedy výhodnější než pestrá směs drobností.
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Druhá cesta souvisí s tím, odkud zboží putuje. Výjimka platí pro zboží, které už leží v některém evropském skladu a k zákazníkovi míří z Unie. U takového nákupu pak při převzetí žádné clo nečeká. Čínské platformy proto podle odborníků budou zboží stále víc přesouvat do evropských skladů. „Zákazník o levné zboží z Číny nepřichází,“ uvedl pro deník E15 generální ředitel Heureky David Chmelař.
Doba, kdy drobnost z druhého konce světa dorazila bez jediného poplatku navíc, je ale pryč.
Zdroje: https://www.finance.cz/clanky/balicky-z-temu-a-shein-podrazi-o-dalsich-50-korun-krome-cla-se-bude-nove-platit-i-manipulacni-poplatek/, https://celnisprava.gov.cz/cz/Stranky/Clo-3-EUR-a-dal%C5%A1%C3%AD-chystan%C3%A9-zm%C4%9Bny-v-e-commerce.aspx, https://www.europarl.europa.eu/topics/cs/article/20250708STO29516/dovoz-zbozi-s-nizkou-hodnotou-skrze-online-obchodni-platformy, https://www.penize.cz/doprava/497661-k-clu-pribude-dalsi-poplatek-zasilky-ze-zemi-mimo-eu-znovu-zdrazi, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/zasilek-z-temu-a-spol-vyrazne-ubyva-stat-uz-na-novem-clu-vybral-stovky-milionu-1436219
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