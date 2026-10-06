Norové mu říkají „zlato severu“. Tento zázračný superplod by skvěle rostl i v Česku, ale my ho neznáme

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Když se řekne severské ovoce, většina lidí si vybaví brusnice nebo borůvky. Málokdo však zná ostružiník morušku (Rubus chamaemorus) – drobnou rostlinu s plody, které Norové a Finové považují za skutečný poklad. Její lidový název „zlato severu“ není náhodný. Odkazuje nejen na zlatožlutou barvu zralých plodů, ale i na jejich výjimečnou hodnotu v chladných krajích Skandinávie a severního Ruska.
V našich zeměpisných šířkách zůstává moruška téměř neznámá, přestože má s Českem překvapivé spojení. Na rašeliništích krkonošských hřebenů se totiž skrývá jako vzácný pozůstatek z doby ledové – takzvaný glaciální relikt. Její výskyt v Krkonoších patří k nejjižnějším v celé Evropě a rostlina je zde přísně chráněná jako kriticky ohrožený druh. Zatímco na severu pokrývá celá vřesoviště, u nás přežívá jen na několika málo místech s dokonale zachovalými podmínkami.
Plody, které mění barvu opačně než jiné ovoce
Moruška zaujme už svým vzhledem. Jde o nízkou plazivou trvalku, která dosahuje výšky sotva 10 až 30 centimetrů. Její podzemní oddenky vytvářejí v půdě hustou síť, z níž vyrůstají bezostné výhonky s laločnatými listy. Ty si po celé léto udržují sytě zelenou barvu, na podzim se však přebarvují do intenzivně červených tónů.
Bílé až narůžovělé květy se objevují v květnu a červnu. Plody připomínají miniaturní maliny, jejich vývoj je však zcela odlišný. Zatímco u většiny bobulí červená barva signalizuje zralost, u morušky je to naopak. Nezralé plody jsou červené a teprve při plném dozrání získávají charakteristickou jantarově zlatou až oranžovou barvu. Tento neobvyklý proces zrání probíhá během léta a je jedním z rozpoznávacích znaků druhu.
Chuť plně vyzrálých plodů je natolik specifická, že ji nelze srovnat s běžným ovocem. Kombinuje sladkost s jemnou kyselostí a mírnou trpkostí, doplněnou o výrazné aroma připomínající med a severskou přírodu. Z výživového hlediska moruška obsahuje vysoké množství vitamínu C, antioxidantů a dalších biologicky aktivních látek, díky nimž ji odborníci řadí mezi superpotraviny.
V severské kuchyni poklad, u nás neznámá
Finové si morušku cení natolik, že její motiv zdobí zadní stranu finské dvoueurové mince. V Norsku a Finsku patří mezi tradiční suroviny pro výrobu džemů, zavařenin, dezertních omáček i nápojů. Čerstvé plody se konzumují s cukrem, smetanou nebo jako doplněk k sýrům. Pro místní sběratele představují delikatesu úzce spojenou s přírodním bohatstvím jejich krajiny.
V českém prostředí však moruška zůstává prakticky neznámá. Důvodů je hned několik. Především jde o extrémně náročnou rostlinu, která vyžaduje specifické podmínky obtížně dosažitelné v běžné zahradě. Dalším faktorem je její dvodomost – samčí a samičí květy vyrůstají na oddělených jedincích, takže k opylení a tvorbě plodů je nutné vysadit současně oba typy rostlin.
Největší překážkou je však extrémně kyselý substrát, který moruška bezpodmínečně vyžaduje. Hodnota pH musí dosahovat 3,5 až 4,5, což odpovídá čisté nevápněné rašelině. Půda zároveň musí být trvale vlhká, ale ne přemokřená, bohatá na humus a dokonale propustná. Takové prostředí lze v zahradě vytvořit pouze uměle, například v kombinaci s kyselomilnými dřevinami, jako jsou borůvky, rododendrony nebo azalky.
Výsadbu je vhodné provádět na jaře nebo počátkem podzimu, ideálně do polostínu, kde rostlina neutrpí přímým poledním sluncem. Klíčem k úspěchu je udržení stabilní vlhkosti bez vyschnutí či stojící vody. Pomoci může mulčování kyselým materiálem – drcenou kůrou nebo rašeliníkem. Během vegetace lze použít hnojiva určená pro kyselomilné druhy, například přípravky pro kanadské borůvky.
Zatímco silné mrazy morušce nevadí – nadzemní části na podzim odumírají a rostlina přečkává zimu pod zemí prostřednictvím oddenků – skutečným rizikem jsou horká a suchá léta. Právě ta představují v českých podmínkách hlavní problém. Přehřátí substrátu a nedostatek vláhy mohou rostlinu nenávratně poškodit. Proto je pěstování morušky v našich zahradách spíše výzvou pro zkušené zahradníky než běžnou záležitostí.
Pokud se však podmínky podaří nastavit správně, moruška odměňuje minimálními nároky na péči. Netrpí na běžné choroby ani škůdce, stačí kontrolovat vlhkost, případně usměrňovat rozrůstající se oddenky a odstraňovat suché části. Při troše štěstí a trpělivosti může i v českém prostředí přinést plody, které na severu Evropy patří mezi nejcennější dary přírody.
Zdroje článku: Wikipedia, dumazahrada.cz, azet.sk, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský