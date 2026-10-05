Olomoucké náměstí přivítá benefiční polévkový festival

Příští sobotu dopoledne obsadí Horní náměstí v Olomouci vůně polévek a tváře známých osobností. Tradiční benefiční Den lidí bez domova, který od 10:50 spolupořádá Středisko pro lidi bez domova Charity Olomouc a spolek Dobré místo pro život, letos připravuje rekordní várku 710 keramických misek.
Za kotlíky se postaví režisér Miroslav Krobot, kordista Jakub Jurka, scenárista Lubomír Smékal, zástupci Moravského divadla, herci z Divadla Tramtarie i fotbalisté Sigmy Olomouc. Polévky požehná a bude nalévat prezident Arcidiecézní charity Olomouc Pavel Stefan. Deset druhů polévek uvaří vyhlášené olomoucké restaurace, Olomoucká Jízdárna, Bistro Paulus či Ristorante Pollo, ale také kuchaři z místní vazební věznice. Na výběr bude boršč, kulajda, gulášová, valašská kyselice, zelňačka, papriková, fazolová s rajčaty, bramboračka s houbami, frankfurtská s párkem, česnečka i tvarůžkový krém.
Miska polévky spolu s keramickou nádobou z dílny zrakově postižených klientů sociální firmy Ergones vyjde na sto korun. Organizátoři přitom důrazně doporučují přijít včas. „Zkušenost z minulých ročníků ukazuje, že se všechno vyprodá zhruba do hodiny," upozornil Dalibor Křepský ze spolku Dobré místo pro život. Loňský ročník to potvrdil, 540 misek zmizelo během jediné hodiny a celá akce vynesla 72 280 korun.
Výtěžek letošního ročníku poputuje na charitní projekt Kup oběd, který financuje teplou stravu pro klienty olomouckých azylových domovů. Jde o lidi se sníženou soběstačností, odkázané kvůli zdravotnímu stavu na cizí pomoc, konkrétně o obyvatele Domova svaté Anežky na Svatém Kopečku a Domova sv. Kosmy a Damiána. Financování jejich stravy z vlastních zdrojů charity je podle organizátorů dlouhodobě neudržitelné.
Akce zároveň symbolicky otevírá sezonu chladného počasí, která je pro Středisko pro lidi bez domova každoročně nejnáročnějším obdobím. Na listopad pak charita chystá další akci, Noc venku, při níž si zájemci budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je nocovat bez střechy nad hlavou.
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