Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Auto kličkující ze strany na stranu, prudce zrychlující, následně ostře brzdící a opakovaně měnící směr upoutalo před půlnocí pozornost hlídky plzeňské městské policie. Zmatená jízda cizince, který seděl za volantem vozidla, zdaleka nebyla jeho jediným problémem. Strážníky opravdu překvapil.
Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapil

Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapil

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 04:31

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá
Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá
Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu
Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu

V příkopu a převrácený na střechu skončil osobní automobil značky Ford, který v pondělí havaroval na...

Plzeň vzpomíná na Václava Havla. Politici k jeho lavičce položili věnce a dělali si fotky
Plzeň vzpomíná na Václava Havla. Politici k jeho lavičce položili věnce a dělali si fotky

První polistopadový prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Jeho památku si připomínají také...

Inspekce varuje před vlašákem s nebezpečnou bakterií, lidé ho stále mohou mít doma
Inspekce varuje před vlašákem s nebezpečnou bakterií, lidé ho stále mohou mít doma

Horečka, zvracení a průjem. To jsou příznaky listeriózy, kterou způsobuje nebezpečná bakterie, jež odhalila...

Pastevec z Českého lesa pokřtil svoji knihu v místě zaniklé obce, kde pase stádo
Pastevec z Českého lesa pokřtil svoji knihu v místě zaniklé obce, kde pase stádo

Uprchlí býci, setkání s vlkem, zmije v gumovce, ale především každodenní práce se stády v krajině Českého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.