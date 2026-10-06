Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapil

Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Auto kličkovalo, prudce brzdilo a zrychlovalo. Cizinec za volantem strážníky překvapilZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 06.10.2026 04:31
V příkopu a převrácený na střechu skončil osobní automobil značky Ford, který v pondělí havaroval na...
První polistopadový prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. narozeniny. Jeho památku si připomínají také...
Horečka, zvracení a průjem. To jsou příznaky listeriózy, kterou způsobuje nebezpečná bakterie, jež odhalila...
Uprchlí býci, setkání s vlkem, zmije v gumovce, ale především každodenní práce se stády v krajině Českého...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Vyčerpaní rodiče si mohou užít večer jen ve dvou, školka jim děti pohlídá
- Vážně zraněný senior zůstal zaklíněný v autě převráceném na střechu
- Plzeň vzpomíná na Václava Havla. Politici k jeho lavičce položili věnce a dělali si fotky
- Inspekce varuje před vlašákem s nebezpečnou bakterií, lidé ho stále mohou mít doma