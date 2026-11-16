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Pardubická Brána borců míří do finále rekonstrukce, hotovo má být do Vánoc

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Pardubická Brána borců, součást letního stadionu prvoligového fotbalového klubu, prochází závěrečnou fází rekonstrukce. Jednatel stavební firmy SL Holding CZ Vlastimil Růžička potvrdil, že práce…
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Bez názvu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 15:00

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