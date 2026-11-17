Program ostravské akce Cesta za světlem začne v 16:39 u pamětní desky na Masarykově náměstí, kde organizátoři rozdají účastníkům svíčky. Samotný průvod vyrazí v 17:11 a povede kolem vazební věznice, přes Prokešovo náměstí a Bráfovu ulici zpět na Masarykovo náměstí. Novinkou bude zastávka před Novou radnicí, kde pořadatelé slibují krátké překvapení.
Po návratu zazní československá verze státní hymny a vystoupí zástupci města, studentů i obou ostravských univerzit. Večerní část otevře koncert Ostravské bandasky. V Minikině pak Paměť národa Moravskoslezského kraje nabídne besedu a promítání věnované disentu a listopadu 1989 v Ostravě a okolí.
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„Události minulé i dění v současném světě nám neustále připomínají, že svoboda, odvaha, solidarita a vzájemný respekt nejsou samozřejmostí. Jejich význam je třeba neustále opakovat, rozvíjet a předávat dál,“ řekl Tomáš Kocourek, spoluorganizátor a člen Studentské komory Ostravské univerzity.
Další vzpomínkové setkání začne v 17 hodin v kostele svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Připomene sametovou revoluci a cestu k pádu totalitního režimu, součástí bude hudební úvod a pietní místo pro zapálené svíčky.
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Program je připraven také v Opavě. V 17 hodin vyrazí z Horního náměstí tradiční lampionový průvod, který projde městskými parky až k Arkádám. „Na trase se setkáte s živými sochami, pohádkovými bytostmi i strašidly. Letos se zapojí také studenti Slezského gymnázia, tanečnice souboru Puls Opava a studenti Církevní konzervatoře Německého řádu,“ uvedla produkční Opavské kulturní organizace Eva Sůrová.
Průvod doprovodí rovněž bubenický orchestr Boris a chůdaři. V 18 hodin se před Fakultou veřejných politik uskuteční setkání Slezské univerzity u plastiky Srdce studentstva.
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Historické události si připomenou také občané Kopřivnice. Tam začne program v 17 hodin u Základní školy dr. Milady Horákové. Odtamtud vyjde průvod se svíčkami a lampiony přes Nové náměstí k pomníku T.G. Masaryka.
„Letos budou připravena také dvě hudební překvapení, která účastníkům zpestří cestu k pomníku TGM. Tam již bude připraven teplý čaj na zahřátí a koncert vokálního kvartetu NoTimers,“ uzavřela mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.