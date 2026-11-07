Olovo v pitné vodě na olomoucké univerzitě. Kritici vytýkají vedení pomalou reakci

Univerzita Palackého v Olomouci čelí nepříjemné situaci. Ve své budově ve Vodární ulici, kde sídlí katedra psychologie Filozofické fakulty a některá pracoviště rektorátu, naměřila zvýšené hodnoty olova v pitné vodě. Problém způsobilo původní olověné potrubí, jehož část se odhalila při srpnové havárii vodovodního rozvodu.
Univerzita na ni reagovala instalací paralelního vedení obcházejícího závadový úsek. Výsledky rozborů vody ze 9. října pak potvrdily zvýšené hodnoty olova, a tak fakulta preventivně označila všechny zdroje vody v budově za potenciálně závadové. Od 12. října mají zaměstnanci i studenti k dispozici balenou vodu. Univerzita zároveň informovala uživatele budovy o možnosti podstoupit krevní testy.
Následná měření ukázala, že voda z nově instalovaného potrubí už normám vyhovuje, zatímco v původním rozvodu olovo přítomno bylo. Na případ jako první upozornil Olomoucký deník.
Kritici ale upozorňují, že hodnoty olova překračovaly normu více než třicetkrát, a vedení fakulty vyčítají pomalou reakci i nedostatečnou komunikaci. Poukazují také na to, že o existenci olověného potrubí v budově mohla univerzita vědět už od roku 2024 z vlastního Vodního auditu. Děkan Filozofické fakulty Jan Stejskal kritiku odmítá. "Já si myslím, že jsme postupovali tak, jak jsme nejlíp uměli," řekl webu Seznam Zprávy.
Mluvčí univerzity Egon Havrlant přiznal, že se škola v první fázi soustředila především na technické řešení problému. Zástupci fakulty se za průběh komunikace na společném setkání se studenty a zaměstnanci omluvili. Havrlant zároveň naznačil, co bude dál. "Celý postup také chceme s odstupem času pečlivě vyhodnotit. Událost nás rovněž nutí hledat pro všechna dotčená pracoviště do budoucna jiné prostory, přičemž budovu ve Vodární ulici chce univerzita s největší pravděpodobností opustit," uvedl.
Problém s olověnými rozvody přitom není v Olomouci ojedinělý. Jako jedna z prvních ho řešila Fakultní základní škola Olomouc se sedmi sty žáky. Podle ředitelky Evy Buchtové právě tam hygienici provedli na podzim 2023 první namátkové měření ve městě. Olovo se tehdy prokázalo na obou pracovištích školy. Za provozu se potrubí vyměnilo a škola mezitím zajistila hygienické kanystry. "Je to samozřejmě tím, že jde o starou budovu, postupně se to zjistilo i na dalších školách, je toho hrozně moc," popsala Buchtová.
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