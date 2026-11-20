Od 13. prosince 2026 přejde provoz rychlíků na lince R9 mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a Brnem z Českých drah na společnost RegioJet. Kraj Vysočina přitom jedná s novým dopravcem o zachování uznávání jízdenek Veřejné dopravy Vysočiny.
Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný zdůraznil, že pro kraj je klíčové, aby cestující mohli nadále jet s jedinou jízdenkou VDV napříč různými druhy dopravy, „v podobě, na jakou jsou cestující v současnosti zvyklí."
Nový jízdní řád přinese přímé spojení Prahy s jihlavským městským nádražím bez nutnosti přestupu v Havlíčkově Brodě. Mezi Prahou a Havlíčkovým Brodem budou rychlíky jezdit každou hodinu, směrem na Jihlavu a Brno pak každé dvě hodiny. Z Havlíčkova Brodu budou spoje pokračovat střídavě buď do Jihlavy, nebo přes Žďár nad Sázavou do Brna. Posílí se i večerní provoz, poslední rychlík z Prahy na Vysočinu vyjede po 22. hodině.
Jízdenky VDV si cestující budou moci koupit přímo ve vlacích RegioJetu nebo na jeho pokladnách v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a v Jihlavě. Budou platit na integrovaných autobusových linkách, ve vlacích Českých drah i RegioJetu a v městské hromadné dopravě v Jihlavě, Třebíči a Novém Městě na Moravě. Na lince R9 budou dopravci uznávat také jízdenky PID, IDS JMK a celostátního tarifu OneTicket.
Předprodej vlastních jízdenek RegioJetu spustí nejpozději 1. prosince 2026, a to přes web, mobilní aplikaci, pokladny i automaty. Na Vysočině budou automaty ve Světlé nad Sázavou, Golčově Jeníkově a v Jihlavě.
Při zahájení provozu v prosinci nasadí RegioJet na linku klasické soupravy s lokomotivami a osobními vozy, které nabídnou tři cestovní třídy, klimatizaci, Wi-Fi a elektrické zásuvky. Nové elektrické jednotky PESA, s nimiž dopravce původně počítal od prosince, začnou jezdit postupně v průběhu roku 2027. Do zkušebního provozu s cestujícími by mohly vyjet první z nich v únoru, termín však závisí na dokončení technických zkoušek a vydání potřebných povolení.
Zdroj: Kraj Vysočina