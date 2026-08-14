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Obchodníci chystají kulový ventilátor do veder, který není jako běžné stolní modely

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Kulový ventilátor slibuje oscilaci ve dvou osách, dálkové ovládání a tři režimy provozu, to vše za cenu kolem tisícikoruny.
Obchodníci chystají kulový ventilátor do veder, který není jako běžné stolní modely

Obchodníci chystají kulový ventilátor do veder, který není jako běžné stolní modely

Zdroj: Foto: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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