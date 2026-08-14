Obchodníci chystají kulový ventilátor do veder, který není jako běžné stolní modely

Když začátkem července 2025 německá meteorologická služba DWD připouštěla, že teploty v některých částech země mohou atakovat hranici 40 °C, regály s ventilátory se začaly vyprazdňovat rychlostí, kterou obchodní řetězce znají hlavně z předvánočních akcí.
Co přesně umí kulový ventilátor od Aldi
Označení „speciální“ si AMBIANO nezaslouží silou proudu, nýbrž tím, co všechno dokáže v krabici o rozměrech zhruba 22 × 31 × 22 cm:
- Oscilace ve dvou osách – horizontální i vertikální rozvádění vzduchu, což běžné stolní modely v této cenové hladině nenabízejí.
- 8 stupňů rychlosti (archivovaná verze z roku 2025 uváděla dokonce 10).
- 3 provozní režimy – standardní, přírodní (střídá intenzitu proudění) a spánkový (utlumený chod pro noc).
- Dálkové ovládání a časovač – funkce, které u levných stolních větráků obvykle chybí.
- Tříletá záruka – nadstandardní pro akční diskontní zboží.
Příkon 20 W řadí ventilátor do úsporné stolní kategorie. Výrobce ani dostupné recenze ale neuvádějí hlučnost v decibelech, což je podle serveru teltarif.de největší neznámá, zejména pokud má přístroj sloužit v ložnici přes noc.
Problém pro české zákazníky: Aldi Nord tu nepůsobí
Aldi Nord provozuje prodejny v Německu, Polsku, Belgii, Francii, Nizozemsku, Lucembursku, Portugalsku a Španělsku. Česko v seznamu chybí. Cesta za ventilátorem do nejbližšího německého Aldi tak dává smysl snad jen pro obyvatele příhraničí, a i ti riskují, že dorazí pozdě.
Praktičtější je podívat se po českých alternativách. Na tuzemském trhu se za srovnatelné peníze nabízejí dvě typické kategorie:
- Jednoduchý stolní model – například Nedis FNCL10WT20 s příkonem 20 W, dvěma rychlostmi a bez dálkového ovládání, k dostání pod 500 Kč. Funkčně výrazně chudší.
- Sloupový ventilátor s výbavou – třeba Sencor SFT 3112WH za 899 Kč, který nabídne 3 režimy, časovač i dálkové ovládání, ovšem s příkonem 50 W a podstatně většími rozměry.
AMBIANO by se papírově zařadil přesně mezi ně: kompaktnější a úspornější než sloupový model, ale výrazně lépe vybavený než levný stolní základ. Ventilátory skladem nabízejí české e-shopy jako Alza, Datart i desítky prodejců na Heurece.
Pro koho dává kulový ventilátor smysl
Ideální scénář je malá místnost, pracovní stůl nebo noční stolek v ložnici. Dvouosá oscilace rozhýbe vzduch v prostoru, kde by klasický stolní větrák foukal stále jedním směrem. Spánkový režim s časovačem a dálkovým ovládáním znamená, že nemusíte vstávat z postele, za předpokladu, že hlučnost v praxi skutečně odpovídá nočnímu provozu. To ale bez nezávislého testu nelze ověřit.
Pro velký obývák nebo jako náhrada mobilní klimatizace přístroj s 20W příkonem nestačí. Ventilátor vzduch neochlazuje, pouze ho rozhýbe. Pocit úlevy vytváří prouděním na kůži, ne snížením teploty.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková