Jedna VHS kazeta se prodala za 3 miliony korun. Sběratelé hledají i české nahrávky, které lidé vyhazují do kontejnerů

Někde v rohu sklepa, za lyžemi a vánočními ozdobami, leží krabice plná videokazet. Většina Čechů je tam odložila někdy kolem roku 2005, když přesedlali na DVD, a od té doby je neotevřela. Jenže právě v téhle krabici se může skrývat kus, za který sběratelé na českých bazarech zaplatí víc než za nový telefon. Háček je v tom, že cenných kazet je zlomek, a poznat je vyžaduje víc než jen přečíst si název na hřbetu.
Tisícovky padají, ale jen u vybraných titulů
Na Aukru se v posledních dvou letech uzavřelo několik prodejů, které vyčnívají z jinak poklidného trhu s VHS:
- Noční můra v Elm Street 5 (Guild Home Video, top stav) – 1 990 Kč, září 2025
- Nová noční můra – 1 320 Kč, leden 2026
- Dům duchů / Ghost House (ALVIM VIDEO, italský horor z roku 1987) – 1 146 Kč, září 2024
Tři tituly, tři čtyřciferné částky, jeden společný jmenovatel: horor vydaný malým domácím distributorem v první polovině devadesátých let. Naproti tomu Titanic z roku 1997 visel na Aukru za 89 Kč a nikdo nepřihodil. Pearl Harbor dopadl ještě hůř: 60 Kč, nula zájemců. Blockbuster, který měl doma každý, nemá pro sběratele žádnou přitažlivost právě proto, že ho měl doma každý.
Co dělá kazetu vzácnou
Stáří samo o sobě nestačí. Sběratelé hledají konkrétní kombinaci faktorů, a čím víc jich kazeta splňuje, tím výš cena stoupá.
Žánr: Horory, exploatační filmy a kultovní tituly vedou. Mainstreamové komedie a romantická dramata zůstávají v desítkách korun.
Distributor: Jména jako ALVIM VIDEO, Golden Crown, Carmen nebo Filmexport Praha signalizují rané porevoluční vydání s malým nákladem. Právě tyto značky se opakují v popisech dražších aukcí.
Stav: Původní papírový obal bez poškození, čitelné štítky, ideálně nerozbalená fólie. Prodejci dražších kusů stav pečlivě dokumentují; u levnějších nabídek naopak často čtete větu „nemohu vyzkoušet, nemám přehrávač“, a to cenu spolehlivě sráží. Dobrý příklad: Smrtící spona režiséra Lucia Fulciho byla v dubnu 2026 nabízena za 1 499 Kč, ale bez jediného příhozu. I žádaný titul zůstane neprodaný, když kupující nemá jistotu, co dostane.
Zahraniční liga je úplně jiný svět
V červnu 2022 uspořádal americký aukční dům Heritage Auctions první samostatnou aukci VHS kazet. Prodalo se 260 kusů, přihlásilo se 598 dražitelů a zapečetěný Návrat do budoucnosti s profesionálním hodnocením odešel za 75 000 dolarů (v přepočtu přes 1,7 milionu korun). Rošťáci ve stejné aukci dosáhli 50 000 dolarů.
Klíčový detail: nešlo o kazety vytažené ze skříně. Šlo o zapečetěné první vydání s ověřeným původem, ohodnocené profesionální firmou CGC Home Video na desetibodové škále. Samotné hodnocení přitom stojí desítky dolarů za kus, takže u české kazety v hodnotě pár stovek korun ekonomicky nedává smysl. V březnu 2025 se na Heritage prodali další Rošťáci za 8 437 dolarů; segment tedy žije dál, ale cenová propast mezi americkým a českým trhem zůstává obrovská.
Jak zjistit, co máte ve sklepě
Pokud vás zajímá, jestli vaše krabice skrývá něco víc než nostalgii, postupujte ve dvou krocích. Nejdřív oddělte masově rozšířené tituly z přelomu tisíciletí: Titanic, Pearl Harbor, Gladiátor. Ty se pohybují v řádu desítek korun, pokud se vůbec prodají. Pak se zaměřte na to, co zbyde: rané horory, filmy s logem malého distributora, kusy v původním obalu.
Druhý krok je ověření na Aukru. Nehledejte aktuální nabídky, ty ukazují, za kolik chce někdo prodat, ne za kolik se skutečně prodalo. Filtrujte ukončené aukce s realizovaným prodejem. Rozdíl mezi nabídkovou a realizovanou cenou bývá propastný.
A jedno praktické doporučení: dokud kazety netřídíte, nechte je v suchu a v původních obalech. Vlhký sklep, roztržený papírový přebal nebo odlepený štítek dokážou z potenciální tisícovky udělat neprodejný kus za pár korun.
Většina domácích zásob VHS nestojí víc než vzpomínku na páteční večer u televize. Ale mezi deseti kazetami v krabici může být jedna, která vzpomínku přebije stokorunou, nebo i tisícovkou. Stačí vědět, kam se dívat.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková