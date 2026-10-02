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O linku z Brna do Frankfurtu se nepřihlásil žádný dopravce

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Výběrové řízení na leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem skončilo bez výsledku. Žádný letecký dopravce se do soutěže nepřihlásil, přestože ji Brno…
Brno_departure_terminal

Brno_departure_terminal

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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