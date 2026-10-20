Nové platové tabulky v sociálních službách. dobrý krok, ale jen pro část systému

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Nové platové tabulky v sociálních službách. dobrý krok, ale jen pro část systémuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Změnu platových tabulek od ledna 2027 vítám.
Peníze v České republice, ilustrační snímek, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 20.10.2026 11:19
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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