Nespíte? Bylinka, kterou znáte z kuchyně, má pomáhat se spánkem. Koprový čaj stačí vypít půl hodiny před ulehnutím

Kopr obsahuje velké množství vitamínů a minerálů. Jeho výrazná chuť, kvůli které ho někdo miluje a jiný nesnáší, má podle bylinkářské tradice i uklidňující stránku. K ochutnání nepotřebujete kapsle, tinktury ani nic, co by se muselo shánět v lékárně. Úplně stačí hrnek, horká voda a pár snítek z obchodu nebo ze záhonu.
Na jeden hrnek padnou dvě lžičky čerstvých lístků
Na jeden šálek čaje potřebujete dvě čajové lžičky čerstvých koprových listů a vroucí vodu. Nejdřív lístky nasekejte nadrobno, aby se z nich při zalití uvolnilo co nejvíc chuti. Pak je nasypte do hrnku a zalijte vroucí vodou.
Následuje deset minut louhování. Potom čaj sceďte a dochuťte podle sebe. Recept neurčuje, čím přesně, takže je na vás, jestli zůstanete u čisté chuti kopru, nebo ji něčím zjemníte.
Pít se má večer, zhruba půl hodiny před ulehnutím. Doporučení k četnosti zní „podle potřeby“, horní hranici pro jeden den ani pro delší užívání ale recept nestanoví.
Od menstruačních křečí po cholesterol: co všechno se koprovi připisuje
Řada zdravotních účinků kopru je podle zdravotního webu Healthline vědecky potvrzená. Kopr má pomáhat uvolnit se při stresu a ulevit také při menstruačních křečích. Připisuje se mu zlepšení depresivních stavů a dodání energie.
Pravidelná konzumace má podle stejného zdroje snižovat cholesterol a pomáhat při trávicích potížích. Kopr je navíc přirozeným zdrojem antioxidantů, které chrání buňky před volnými radikály. A jeho výrazné aroma odhání hmyz, funguje tedy i jako repelent.
Kde má slib klidného spánku nejslabší oporu
Sám spánek se mezi účinky odvozenými od webu Healthline výslovně neobjevuje. Nejblíž mu je uvolnění při stresu. Tvrzení, že koprový čaj zlepšuje spánek, tak stojí hlavně na úvaze, že kdo se uvolní, ten snáz usne. Žádná konkrétní studie, dávka ani doba, za kterou by se měl účinek dostavit, k němu uvedená není.
Zvláštně vedle sebe působí dvě vlastnosti z téhož výčtu. Kopr má podle něj dodávat energii a zároveň se doporučuje jako večerní nápoj na uklidnění. Jak se obě vlastnosti snášejí ve stejném hrnku půl hodiny před spaním, z dostupných informací nevyplývá. Koprový čaj je proto rozumné brát jako příjemný večerní rituál s možným uklidňujícím účinkem, rozhodně ne jako ověřenou náhradu léků na spaní.
Proč se čerstvou koprovou šťávou nemazat před sluncem
Kopr lidé většinou snášejí dobře, několik nežádoucích účinků se ale objevit může. Při přímém kontaktu s kůží dokáže u citlivějších jedinců vyvolat podráždění.
Vážnější je působení čerstvé šťávy. Zvyšuje citlivost pokožky na slunce, takže se po pobytu venku spálíte snáz. Spálení přitom zvyšuje riziko rakoviny kůže, a kdo s koprem pracuje holýma rukama, měl by si je před odchodem na slunce umýt.
U pití je situace klidnější. Při běžné konzumaci kopru se u většiny lidí žádné potíže neprojevují.