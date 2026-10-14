VIDEO: Policejní eso Umpalumpa míří do penze. Vždy byl stoprocentní, říká psovod

Policie České republiky informovala na sociálních sítích o odchodu jednoho ze svých nejsympatičtějších příslušníků do penze a příspěvek měl mimořádný ohlas. Do terénu ve čtvrtek 15. října naposledy vyrazí německý ovčák Umpalumpa.
U policie působil přímo v terénu po náročném výcviku od roku 2020 a neustále se zdokonaloval. Na kontě má obdivuhodnou bilanci 46 dopadených pachatelů a 22 osob v celostátním pátrání. Umpalumpa nalezl a zachránil 10 lidí při pátracích akcích a pomohl také zajistit 29 cizinců při nelegální migraci. Našel také 47 předmětů pocházejících z trestné činnosti.
Ve věku 9,5 roku nyní míří na zasloužený odpočinek.
„Je to nostalgie a dojetí. Na druhou stranu vím, že v Palermovi mám nástupce, který je už teď v některých věcech Umpovi více než rovnocenný,“ říká před poslední směnou s Umpalumpou ostřílený psovod Tomáš Ministr, který připomíná dalšího svého výjimečného svěřence, nejmladšího služebního psa Policie ČR belgického ovčáka Palerma.
Z malého, neustále pospávajícího štěněte, které zaujalo Ministra před lety na cvičáku, se díky talentu a tréninku stal nepostradatelný pomocník policistů v Olomouckém kraji a šampion celé řady soutěžních klání.
„Celým jménem, co má v rodokmenu, se jmenuje V-Umpalumpa Chmelový kvítek. Říkám mu ale Umpi. Netradiční jméno mu dala původní majitelka, protože jí připomínal pohádkové postavy Umpalumpů. Všichni si ho hned pamatují,“ prozrazuje s úsměvem zkušený inspektor oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
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Zásahů za šestiletou kariéru stihl Umpalumpa nespočet a v řadě případů policistům pomohl ve chvílích, kdy už mohli začít ztrácet naději.
„Myslím, že v roce 2023 jsme vyjížděli k případu u obce Protivanov. Z chaty utekl ozbrojený pachatel, my jsme šli na stopu asi po 40 minutách, dříve jsme se na místo nemohli kvůli vzdálenosti dostat. Na místě už na nás čekali kolegové a dokonce vrtulník, který pak letěl směrem, kudy Umpa sledoval stopu. Stopu jsme sledovali cca 15 kilometrů, vrtulník musel dokonce odletět natankovat a vrátit se. Jedné z hlídek jsme pachatele nadehnali a kolegové jej pak zadrželi. Tenkrát to byla vynikající práce všech, Umpy, kolegů z Letecké služby Policie ČR i těch, co nám kryli záda, a hlavně kolegů z operačního střediska, kteří celou akci řídili,“ vzpomíná na jeden ze skvělých kousků čtyřnohého přítele Tomáš Ministr, který zmiňuje, že na Umpalumpu si nepřišel ani například muž, který utekl z auta po honičce a schoval se na střeše domu.
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Exkluzivní výsledky měl jeho svěřenec také na kynologických soutěžích.
„Dvakrát se stalo, že jsme stopu až do konce došli jako jediní. Na jeho posledních závodech, na Mistrovství Moravy, byly na stopu nepříznivé podmínky – horko, vítr, většina psů stopu nedokončila, někteří se ani nerozešli. My s Umpou jsme celou stopu utíkali, až jsem v polovině nemohl. Získali jsme tuším 142 bodů ze 150 bodového maxima. Na Mistrovství republiky v roce 2024 jsme došli obě stopy – praktickou stopu v terénu a stopu ve frekvenci neboli ve městě, s maximálním bodovým ziskem 150, respektive 100 bodů, což je naprosto mimořádný výkon, který se v historii policejních závodů podařil jen hrstce služebních psů,“ ohlíží se za perfektní spoluprací psovod s takřka dvacetiletou praxí.
Soutěž a reálné nasazení v policejní službě jsou ale značně odlišnou disciplínou.
„I když se na závodech pořadatelé vždy snaží, aby se stopa podobala stopě na výjezdu, nikdy to není stejné. Když jdu na závod, vždy vím alespoň přibližně jak je stopa stará, jak je dlouhá a kdy na její vypracování nastupuji. Mohu tak přizpůsobit výcvik, odpočinek, krmení, zkrátka Umpovu formu vyladit na přesný čas. Ve výjezdu tohle nikdy nevím. Mohu jet brzy ráno, ale i v noci, mohu mít několik těžkých a náročných výjezdů za sebou. Když mám noční, snažím se, aby mí psi odpočívali a ideálně i trošku spali, zkrátka, aby nebyli unavení. Tak se může stát, že v situacích, kdy jde o každou vteřinu, například když někdo utíká nebo je nějaká mimořádná situace šel Umpa do akce přímo po probuzení, bez vyvenčení a ‚rozkoukání‘. Z klidu a vyhřátého pelíšku v autě musel za pár desítek vteřin podat maximální výkon, což nikdy na žádném závodě nemohou pořadatelé takto nachystat,“ popisuje zkušený policista.
Kynolog tělem i duší jako základ úspěchu označuje pravidelnost ve výcviku a velice pozvolné zvyšování kritérií a obtížnosti.
„Klíčová je i perfektní znalost a ‚čtení‘ svého psa. Všechny stopy si zaznamenávám, v době, kdy jsme sbírali největší úspěchy jsme měli za rok cca 380 stop v celkové délce okolo 190 kilometrů. Od jednoduchých motivačních, až po dlouhé stopy, které měly několik kilometrů. Nejstarší stopy, které jsme vypracovávaly měly okolo 50 hodin. Ale běžně neměl a stále nemá problém vypracovat stopy staré okolo 6 až 10 hodin – záleží samozřejmě na počasí, teplotě a síle větru,“ naznačuje dovednosti elitního služebního psa praporčík Ministr.
Umpalumpu čeká po konci působení u policie odpočinek doma u psovoda, ale energický pes nebude jen lenošit.
„Umpa bude mít samozřejmě aktivní důchod, tak jak je zvyklý. Miluje běhání u kola, běhání za míčky a úplně nejraději aportuje tenisáky z vody. Co se týká výcviku, tak bude cvičit samozřejmě i dál, vše ale jen motivačně, a spíš pro zábavu,“ prozrazuje k pracovitému psímu veteránovi Tomáš Ministr a s uznáním a vděčností dodává: „Umpa vždy podal stoprocentní výkon a dovedl mě až k pachateli.“ Nástupce Umpalumpy belgický ovčák Palermo je nejmladším služebním psem u policie, už vyhrál policejní mistrovství v kategorii obranných prací.
Ten už pracuje s dalším výjimečným psem, jeho novým parťákem je belgický ovčák malinois jménem Palermo Bohemia Col-Bri.
„Palermo bude určitě lepší obranář. V září jsme jeli na náš první závod - policejní mistrovství České republiky a k překvapení všech, i mého, jsme zde vyhráli 1. místo a stali se policejními mistry republiky. Umpa je klidnější, u práce ‚více přemýšlí‘, což je výhoda zejména u pachových prací. Palermo má teprve dva roky. Je to divoch, živel, který musím často mírnit. Ve výcviku Palerma jsem se vyvaroval chyb, které jsem udělal s Umpou, takže věřím, že i v pachových pracích bude brzy na stejné úrovni jako Umpa v době, kdy vyhrával závody,“ uzavírá policista z Hané.