Nehoda čtyř aut uzavřela D8 u Prahy, dálnice stála přes čtyři hodiny

Nehoda čtyř aut uzavřela D8 u Prahy, dálnice stála přes čtyři hodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krásný_Les,_dálnice_D8_a_Špičák,_kamiony_(02)
Článek byl publikován 16.11.2026 07:30
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