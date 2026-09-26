Naléhavá zpráva pro majitele televizorů. V ohrožení jsou majitelé těchto dvou značek

Když si lidé pořizují nový televizor, málokdy tuší, že největší nebezpečí může číhat v něčem tak nenápadném, jako je napájecí kabel. Přesně tento problém nyní trápí majitele vybraných modelů známých značek.
Evropský varovný systém Safety Gate zveřejnil naléhavé upozornění, které se týká konkrétních televizorů Toshiba a Finlux. Zdánlivě neškodná součástka skrývá vážné riziko pro bezpečnost domácností.
Skrytá hrozba v britské zástrčce
Jádro problému tkví v pojistce umístěné v zástrčce napájecího kabelu. Tato ochranná součástka má za normálních okolností při poruše okamžitě přerušit přívod elektrického proudu a zabránit tak nebezpečným situacím.
U dotčených modelů však pojistka selhává ve své základní funkci. Když dojde k technické závadě, napájení neodpojí, jak by měla. Elektrický proud tak proudí dál a zařízení se začne nebezpečně přehřívat.
Irské úřady odhadují, že jen v Irsku se problém týká přibližně 1276 televizorů. Celkový počet potenciálně ohrožených zařízení v Evropě je však mnohem vyšší.
Vadný kabel lze snadno rozpoznat podle vyraženého označení „YR-308“.
Na trh se dostaly televizory s touto závadou v období od listopadu 2024 do února 2026. Výrobu zajišťuje turecký koncern Vestel, který pro zmíněné značky televizory licenčně vyrábí.
Které modely jsou v ohrožení
Seznam dotčených zařízení zahrnuje několik konkrétních typů. Z řady Finlux se jedná o model 55MU24F. U značky Toshiba jde o širší škálu: 32WF2F53DB, 50UV2F53DBU, 43UV2F53DBU, 55UV2F53DBU a 65UV2F53DBU.
Ve Velké Británii probíhá rozsáhlejší bezpečnostní akce, která pokrývá ještě další výrobce. Panasonic, JVC, Polaroid, Techwood či Mitchell & Brown – všechny tyto značky se ocitly na seznamu kvůli stejné technické vadě.
Klíčové je však uvědomit si jednu důležitou skutečnost: problém se týká výhradně britských zástrček s pojistkou, nikoli samotného televizního panelu. To znamená, že ne všechny kusy těchto modelů prodávané v kontinentální Evropě musí být nutně postižené.
Majitelům dotčených přístrojů úřady důrazně doporučují, aby televizory okamžitě vypnuli a odpojili od elektrické sítě. Toto opatření platí až do doby, než dojde k výměně vadného napájecího kabelu nebo pojistky.
Jak postupovat při výměně
Vlastníci televizorů zahrnutých do svolávací akce mají nárok na bezplatnou výměnu. Mohou získat buď kompletně nový napájecí kabel, nebo pouze náhradní pojistku do stávající zástrčky.
Situace ukazuje, jak zdánlivě drobná součástka může ohrozit celou domácnost. Elektrické požáry patří mezi nejnebezpečnější typy požárů v bytových prostorech – šíří se rychle a často vznikají v době, kdy jsou obyvatelé mimo domov nebo spí.
Pro majitele dotčených modelů je proto klíčové neodkládat kontrolu svého zařízení. Stačí se podívat na označení zástrčky a ověřit, zda nepatří mezi rizikové modely. Prevence v tomto případě může zachránit nejen majetek, ale i životy.
Zdroje článku: gov.uk, tysol.pl, bromley.gov.uk, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý