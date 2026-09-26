El Niño nabírá na síle. V Česku se očekává nejkrutější zima století

Co je El Niño a proč je letos jiné
El Niño je přirozený klimatický jev, při kterém dochází k neobvyklému oteplování povrchových vod v rovníkové části Tichého oceánu. Tento zdánlivě lokální fenomén má ale globální dopady – ovlivňuje proudění vzduchu v atmosféře, srážkové vzorce i teplotní extrémy na celé planetě.
V roce 2026 však El Niño podle dostupných dat dosahuje bezprecedentní intenzity. Meteorologové jej sledují již několik měsíců a jeho síla stále roste. Právě tato neobvyklá mohutnost jevu vyvolává obavy, že jeho dopady budou tentokrát výraznější než v předchozích letech.
Británie bije na poplach
Že situaci berou vážně i na nejvyšších místech, dokazuje reakce britské vlády. Ministr pro bezpečnost Dan Jarvis připravuje rozsáhlou informační kampaň, která má Brity připravit na možné komplikace během zimních měsíců.
„Myslím, že se musíme na zimu připravit. Uvidíme, jaké bude počasí, ale s největší pravděpodobností budeme muset v průběhu nadcházející zimy čelit řadě výzev,“ uvedl ministr Jarvis s tím, že obyvatelé dostanou konkrétní doporučení ohledně nouzových zásob potravin a dalších příprav pro případ krizových situací.
Britské ostrovy jsou přitom na extrémní počasí relativně zvyklé. Pokud tamní úřady považují za nutné vydávat preventivní varování, stojí za to zpozornět i jinde v Evropě.
Co čeká Česko?
Podle analýz odborného portálu Severe Weather se střední Evropa včetně Česka může připravit na nestandardní průběh zimy. První zimní měsíce – prosinec a leden – by měly být charakteristické spíše podprůměrnými srážkami a suchým počasím. Zlom by měl přijít až v únoru.
Právě poslední zimní měsíc by mohl přinést nadprůměrné sněžení, a to zejména v západních a východních částech Česka. Jde o poměrně specifický vzorec, který se liší od obvyklého rozložení zimních srážek.
„Celkově není předpověď pro sněžení nijak zvlášť silná, zářijový vývoj výhled ale zlepšuje. V centrálních částech se začínají objevovat oblasti s nadprůměrným sněžením,“ upozornili meteorologové ze Severe Weather.
Jak se připravit?
Přestože české úřady zatím nevydaly podobná doporučení jako jejich britské protějšky, základní příprava na náročnější zimní období rozhodně není od věci. Zkontrolovat stav topného systému, mít po ruce základní zásoby pro případ výpadku elektřiny nebo dopravních komplikací – to jsou opatření, která se vyplatí vždy.
El Niño roku 2026 nám připomíná, že počasí je globálně propojený systém. Co se děje v Tichém oceánu, může během několika měsíců ovlivnit, zda budeme v únoru odhazovat závěje, nebo jen sledovat déšť za oknem. Meteorologové situaci nadále monitorují a další upřesnění předpovědí lze očekávat v průběhu podzimu.
Zdroje článku: severe-weather.eu, mirror.co.uk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá