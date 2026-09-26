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El Niño nabírá na síle. V Česku se očekává nejkrutější zima století

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El Niño pro Evropana obvykle znamená vzdálený Tichý oceán a exotické klimatické jevy. Letos je ale tento jev tak silný, že může ovlivnit i nadcházející zimu v Evropě.
El Niño nabírá na síle. V Česku se očekává nejkrutější zima století

El Niño nabírá na síle. V Česku se očekává nejkrutější zima století

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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