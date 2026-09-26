Muškáty potřebují vitamín, který má každý doma v lékárničce. Kdo ho rozpustí ve vodě a zalije, uvidí rozdíl do dvou týdnů

Muškáty zdobí naše okna snad už odnepaměti. Věděli jste však, že tyto okouzlující rostliny mají tajnou touhu po vitaminu B? Ano, je to tak! Stejně jako lidé potřebují vitaminy, aby se jim dařilo, i muškátům nesmírně prospívá přísun vitaminu B.
Pochopení role vitaminu B pro muškáty
Než se dostaneme k jádru prospěšnosti vitaminu B, je nezbytné pochopit základní principy výživy rostlin. Aby rostliny rostly zdravé a silné,
potřebují vyváženou výživu plnou živin. Patří mezi ně makroživiny, jako je dusík, fosfor a draslík, které jsou skvělými tahouny růstu. Stejně důležité jsou však i mikroživiny, i když jsou potřebné v menším množství. A právě zde přicházejí ke slovu vitaminy, zejména vitaminy skupiny B.
Vitamin B v rostlinách není samostatnou jednotkou, ale komplexem několika vitaminů, z nichž každý plní jedinečné funkce, jak píše web
Umass. Například vitamin B1 (thiamin) pomáhá při syntéze adenosintrifosfátu (ATP), který je klíčový pro přenos energie v buňkách. Vitamin B6 (pyridoxin) zase pomáhá při syntéze bílkovin a tvorbě enzymů, které jsou nezbytné pro metabolické procesy v rostlině. Zdroj fotografie: Depositphotos Ačkoli muškáty mohou prospívat i na běžných hnojivech, přidání vitaminu B může výrazně zlepšit jejich růst a potenciál kvetení. Jak vitamin B stimuluje růst pelargonie
Muškáty využívají vitamin B konkrétně několika způsoby:
Vitamin B pomáhá podle webu
PlantAddicts pelargoniím vyrovnat se se stresovými faktory, jako je třeba šok z přesazení, extrémní teploty a stres z nedostatku vody. Ale umí toho mnohem víc. Podporuje aktivitu enzymů a zajišťuje, že muškáty efektivněji využívají živiny, což vede k jejich zdravějšímu růstu. Také se stará o růst silných kořenových systémů, které jsou nezbytné pro příjem vody a živin. Zdroj fotografie: Depositphotos Pelargonie jsou obecně známy svou schopností kvést hojně, pokud jsou jim poskytovány správné podmínky. Pomoci může vitamín B. DIY hnojivo s vitaminem B
Vezměte jednu tabletu vitaminu B ze své lékárničky a rozpusťte ji ve 2 litrech vody. Muškáty zalijte a poté hotový roztok aplikujte jako hnojivo.
Aplikace jednou za 14 dní pomůže nastartovat jejich růst a zajistí jim všechny živiny, které potřebují v náročném období kvetení. Po něm je pak nezapomeňte správně zastřihnout a zazimovat, jak už Chalupáři-Zahrádkáři také psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři