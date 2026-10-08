Na jihu Čech se o víkendu hlasuje v šesti referendech

Komunální volby v pátek a sobotu v jižních Čechách doprovází hned šest místních referend. Jejich témata jsou různorodá, společné mají jedno, místní občané o nich chtějí spolurozhodovat.
V Temelíně na Českobudějovicku se hlasuje o záměru firmy Quail postavit v nedaleké Hůrce spalovnu nebezpečného průmyslového odpadu. Plánované zařízení v hodnotě jedné až dvou miliard korun by ročně zpracovalo až 20 000 tun nebezpečného odpadu. Záměr vyvolal silný odpor, proti němu se podepsalo přes 2 400 lidí a připojilo se dalších 16 obcí z okolí. Otázka referenda je jasná: zda má obecní vedení podniknout veškeré kroky k zabránění výstavbě, jak popsal starosta Josef Váca.
Nedaleko Českého Krumlova, v Přísečné, řeší obyvatelé podobný problém. Soukromá teplárna Energoblok Domoradice, která zásobuje teplem a teplou vodou čtvrtinu Českého Krumlova, plánuje rozšíření provozu a přechod na spalování odpadů. Obec čítající zhruba 200 obyvatel se bojí zvýšeného hluku a hustší dopravy. Petice tam kolovala už před třemi lety. Starosta Jiří Němeček referendum zdůvodnil snahou ověřit, zda jsou lidé stále jednoznačně proti, a potvrdit tak další postup obce.
Ve Volarech na Prachaticku se referendum netýká spalovny, ale dopravy. Opozice a šumavské spolky se staví proti krajskému záměru rozšířit silnici z Blažejovic do Volar. Namísto toho požadují ucelený obchvat města. Petici za referendum podepsalo 689 obyvatel. Opoziční zastupitel a zmocněnec přípravného výboru Tomáš Válek z Pirátů varoval, že bez obchvatu město udusí kamionový tranzit mířící z nových logistických center na Českobudějovicku do Německa a Rakouska, protože nejkratší trasa vede právě přes Volary.
V Šebířově a Radeníně na Táborsku se hlasuje o výstavbě větrných elektráren. Putim na Písecku čeká referendum o přestavbě silnice kolem místního rybníka. Tamní starostka Eva Marušková upozornila, že obec již vysoutěžila zakázku a zajistila dotaci, a bez ohledu na výsledek hlasování platí jedno: levněji silnici neopraví.
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