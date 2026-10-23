Kolegyně nevěřily, že tuhle pomazánku dělám bez majonézy. V práci ji snědly do oběda a recept jsem musela nadiktovat

Když jsem do práce poprvé přinesla misku vajíčkové pomazánky, kolegyně byly přesvědčené, že je v ní majonéza, protože právě s ní tuhle pomazánku dělají bufety i maminky. Že tam není ani lžička, mi nechtěly věřit. Do oběda byla miska prázdná a recept jsem jim nakonec musela nadiktovat. Jemná a krémová pomazánka se totiž dá připravit i úplně bez majonézy a kdo ji ochutná, rozdíl většinou nepozná. Celé kouzlo stojí na vhodném základu a na jednom kroku se žloutky, který se vyplatí dodržet.
Majonézu zastoupí to, co máte v lednici
Místo majonézy patří do pomazánky měkký sýr. Šéfkuchař Roman Vaněk ve svém receptu kombinuje žervé s bílým jogurtem, v jiných kuchařských návodech se objevuje tvaroh, lučina nebo krémový sýr. Tyhle suroviny se dají mezi sebou volně zaměnit, takže stačí sáhnout po tom, co zrovna doma máte.
Bílý jogurt směs zředí do mazatelné podoby a dodá jí svěží, lehce nakyslou chuť. Kuchaři ho doporučují každému, kdo chce lehčí verzi vajíčkové pomazánky. Když vám tvaroh připadá příliš hutný, rozmíchejte ho nejdřív se lžící nebo dvěma mléka a pomazánka se pak bude lépe roztírat. Sametovou nazelenalou verzi získáte, když část sýra nahradíte rozmačkaným zralým avokádem a dochutíte ho trochou citronové šťávy.
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Tady se rozhoduje o výsledku.
Natvrdo uvařená vejce po oloupání rozpulte a každou polovinu lehce zmáčkněte, žloutek z ní sám vypadne do misky. Bílky pak na prkénku nasekejte na drobné kostičky a nechte je chvíli čekat. Vidličkou zpracujte nejdřív jen žloutky, dokud v misce nezmizí poslední hrudka. Do žluté drti pak vmíchejte hořčici, po lžících jogurt a jako poslední sýr. Bílky přijdou na řadu teprve ve chvíli, kdy je krém úplně hladký.
Kdo spěchá, může vejce celá nastrouhat na struhadle nebo protlačit mřížkou kráječe, i tak dostane jemnou hmotu.
Hladký krém vznikne, když se žloutky rozmačkají vidličkou zvlášť a bílky se do pomazánky přimíchají až nakonec. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Poměry se recept od receptu liší a s menším počtem vajec vynikne víc sýr, s větším zase vaječná chuť. Pro představu se na čtyři až osm vajec počítá zhruba:
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Když chybí majonéza, nese chuť pomazánky hlavně hořčice. S plnotučnou zůstane chuť jemná a vyvážená. Milovníci ostřejších jídel ať do misky přidají i lžičku dijonské, která má mnohem víc říznosti.
Svěžest a zelenou barvu přinese nastříhaná pažitka, jarní cibulka nebo hladká petržel. Kdo má rád výraznější chuť, přidá najemno nakrájenou kyselou okurku. Na závěr stačí pomazánku osolit a opepřit podle chuti.
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Hotové pomazánce dopřejte před podáváním aspoň půl hodiny klidu v lednici, ideálně pod víčkem. Hořčice, bylinky a vejce se mezitím chuťově sladí a směs dobře prochladne.
Do práce ji sama nosím v krabičce a pečivo si mažu až na místě, aby nezvlhlo. Vejce a mléčné výrobky špatně snášejí dlouhé hodiny v teple, proto krabičku přibalte do tašky s chladicí vložkou a v práci ji hned uložte do lednice. Výborná je na kváskovém chlebu nebo celozrnném rohlíku, ale klidně ji naberte i na kolečko okurky nebo proužek papriky.
Roman Vaněk k receptu přidává nápad, jak z jedné várky připravit dvojí pohoštění: několik polovin bílků nechte vcelku a naplňte je hotovou směsí. Vedle misky s pomazánkou tak přibude i talíř plněných vajec.
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Majonéza patří k energeticky nejvydatnějším potravinám, které běžně máme v lednici, zatímco bílý jogurt mezi ty lehké. Pomazánka postavená na jogurtu a sýru je proto o poznání lehčí.
Z tvarohu navíc získáte bílkoviny a vápník, na kterém stojí pevnost kostí i zubů. Vejce k tomu přidají kvalitní bílkoviny a řadu vitamínů. Bílkoviny patří k živinám, které zasytí na delší dobu, takže namazaný krajíc dobře poslouží jako dopolední svačina.
Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/vajickova-pomazanka.html, https://www.novinky.cz/clanek/zena-velikonoce-nejoblibenejsi-dobroty-z-vykoledovanych-vajec-40064876, https://forbes.cz/jediny-recept-na-vajickovou-pomazanku-ktery-tyto-velikonoce-potrebujete/, https://www.denik.cz/gastronomie/tvarohova-pomazanka-chlebicky.html, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-hlidejte-si-udaje-na-obalech-40160152, https://www.rohlik.cz/chef/89-egg-spread