Tuhle věc nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a neví, co si tím nosí do jídla

Nedělní kuře se v mnoha kuchyních porcuje na tom prkénku, které je zrovna po ruce. Bývá to staré dobré dřevěné, na kterém se o chvíli později krájí jablko pro děti, krajíc chleba ke svačině nebo bylinky do salátu. Právě v tomto nenápadném zvyku se skrývá riziko, o kterém se doma mluví jen málokdy.
Potíž vzniká ve chvíli, kdy se na jednom porézním prkénku potká syrová drůbež nebo maso s jídlem, které už nikdo nebude tepelně upravovat. Co přesně se na takovém prkénku děje a jak se tomu dá snadno vyhnout?
Bakterie doletí dál, než byste čekali
Vědci z univerzity v čínském Jang-čou ve studii zveřejněné v roce 2023 sledovali, co se děje při porcování kuřete, do kterého předem přidali kampylobaktery. Kapičky s bakteriemi se při sekání rozprskly až do vzdálenosti 120 centimetrů od prkénka. Na dřevěném povrchu bakterie přežívaly zhruba tři hodiny a na plastovém ještě déle. Nejčastější způsoby čištění, které kuchaři v praxi používali, je neodstranily natolik, aby bylo prkénko bezpečné.
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Hygienici popisují tentýž jev i v domácí kuchyni. Po porcování syrového masa zůstávají mikroby na prkénku, na noži a často i na lince kolem. Pokud pak na neumytém prkénku nakrájíte rajče, sýr nebo šunku na chlebíčky, bakterie se dostanou do jídla, které už nepřijde do trouby, takže je žádné teplo nezničí.
Jedno prkénko na všechno je chyba
Hygienici v Česku i americký úřad pro bezpečnost potravin se shodují na jednoduchém pravidle. Jedno prkénko a jeden nůž patří jen syrovému masu, drůbeži a rybám. Druhá sada slouží pro pečivo, zeleninu, ovoce a všechno, co jíte rovnou.
Aby si prkénka ve spěchu nikdo nespletl, pomůže je barevně odlišit. Šikovné je také vyhradit na maso hladké prkénko, které snadno umyjete, a dřevěné si nechat na chleba a zeleninu. Americký úřad přitom na syrové maso připouští i dřevěné prkénko, pokud slouží jen jemu a po každém použití ho důkladně umyjete.
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Dřevěná vlákna se chovají trochu jako houba, takže v nich masová šťáva snadno uvízne. Plast nebo sklo mají uzavřený povrch, ze kterého se nečistota smyje rychleji a mikroby do něj pronikají méně.
Plast má ovšem vlastní slabinu. Biochemik Aleš Dvořák pro CNN Prima News vysvětlil, že bakterie se zpočátku drží víc na dřevě, jenže nůž plastové prkénko časem rozryje a v rýhách se pak bakterie udrží stejně dobře. Kdo chce u dřeva zůstat, ať hledá prkénko z tvrdé dřeviny s hustými vlákny, protože takové dřevo tolik nesaje.
Hlavní rozdíly přehledně shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Dřevěné prkénko Plastové prkénko Povrch vlákna pohltí část masové šťávy uzavřený povrch, rychleji se umyje a mikroby do něj pronikají méně Slabina bakterie se na něm zpočátku drží víc nůž ho časem rozryje a v rýhách se bakterie udrží stejně dobře Jak dlouho na něm přežívaly bakterie v pokusu z roku 2023 zhruba tři hodiny ještě déle než na dřevě Syrové kuře nese nezvané hosty Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za 1 měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Syrová drůbež, maso i vejce bývají běžným domovem salmonel a kampylobakterů. Kampylobakter je přitom podle primářky Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hany Roháčové nejčastější bakteriální příčinou průjmů v Česku.
Do těla se dostane i z jídla, které na pánev ani do trouby vůbec nejde. Stačí, aby na prkénku nebo noži po syrovém kuřeti zůstala trocha šťávy a hned potom s nimi přišlo na řadu něco, co se jí bez vaření. Hotové maso z trouby proto pokládejte vždy na čistý talíř nebo umyté prkénko.
Horká voda, sušení a včasná výměna
Prkénko po syrovém mase ošetřete ve třech krocích:
hned ho umyjte horkou vodou se saponátem, opláchněte ho čistou vodou, nechte ho úplně vyschnout. Přečtěte si také: Ani v lednici, ani na lince. Chleba vydrží měkký 5 dní na 1 místě, které má každá česká kuchyně
Po syrovém mase hygienici doporučují prkénko po umytí ještě vydezinfikovat, například přípravkem s chlornanem sodným naředěným podle návodu. Potom ho znovu opláchněte čistou vodou a nechte oschnout. Dřevěné prkénko do myčky raději nedávejte, protože v ní může popraskat.
Po syrovém mase patří prkénko hned pod horkou vodu se saponátem a potom musí úplně vyschnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Každé prkénko se jednou opotřebuje. Jakmile má hluboké rýhy, praskliny nebo odštípnuté hrany, bakterie se v nich schovají i po důkladném mytí. Takové prkénko už nezachraňujte a pořiďte si nové, ať je ze dřeva, nebo z plastu.
Zdroje: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/krizova_kontaminace-12003.pdf, https://khsstc.cz/wp-content/uploads/2021/05/Pravidla_pro_zachazeni_s_potravinami_a_pokrmy.pdf, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/cutting-boards, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10486554, https://cnn.iprima.cz/krajet-na-dreve-ci-plastu-experti-maji-jasno-sefkuchar-ridi-doporucuje-i-ocel-513533, https://cnn.iprima.cz/nebezpecne-bakterie-i-karcinomy-na-co-vsechno-si-dat-pozor-pri-letnim-grilovani-112308, https://extension.umaine.edu/food-health/?p=13194, https://www.nutritionletter.tufts.edu/?p=1486, https://energozrouti.cz/clanek/tahle-kuchynska-prkenka-jsou-semenistem-nebezpecnych-bakterii-existuje-bezpecnejsi-a-levnejsi-varianta