Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tuhle věc nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a neví, co si tím nosí do jídla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nedělní kuře se v mnoha kuchyních porcuje na tom prkénku, které je zrovna po ruce. Bývá to staré dobré dřevěné, na kterém se o chvíli později krájí jablko pro děti,...
Tuhle věc nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a neví, co si tím nosí do jídla

Tuhle věc nikdy nekrájejte na prkénku ze dřeva. Většina Čechů to dělá a neví, co si tím nosí do jídla

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 03:55

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Ani alobal, ani fólie. Upečené maso zůstane teplé a šťavnaté hodinu, když ho přikryjete 1 věcí z kuchyně
Ani alobal, ani fólie. Upečené maso zůstane teplé a šťavnaté hodinu, když ho přikryjete 1 věcí z kuchyně
Rohlíky ztvrdnou do druhého dne skoro každému. Stačí je dát na 5 minut na 1 místo v kuchyni a budou jako čerstvé
Rohlíky ztvrdnou do druhého dne skoro každému. Stačí je dát na 5 minut na 1 místo v kuchyni a budou jako čerstvé

Ke snídani zbyly dva rohlíky ze včerejška a místo příjemného křupnutí se do nich zuby boří jako do gumy....

Otevřete dnes mrazák a podívejte se na zmrzlinu. Pokud na ní uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když je v záruce
Otevřete dnes mrazák a podívejte se na zmrzlinu. Pokud na ní uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když je v záruce

Vanička zmrzliny může v mrazáku vydržet celé týdny a zvenku pořád vypadat stejně. Stačí ale sundat víčko a...

Ani máslo, ani sádlo. Kuchaři radí na vánoční cukroví 1 tuk, se kterým bude křehké až do Tří králů
Ani máslo, ani sádlo. Kuchaři radí na vánoční cukroví 1 tuk, se kterým bude křehké až do Tří králů

Máslové hvězdičky upečené o druhé adventní neděli mají před sebou dlouhé týdny v dóze a každá hospodyně...

Kuchařky ze školních jídelen to dělají desítky let. Rýže se díky 1 kroku nikdy nepřichytne ke dnu
Kuchařky ze školních jídelen to dělají desítky let. Rýže se díky 1 kroku nikdy nepřichytne ke dnu

Ve školní kuchyni se rýže nevaří po hrnečcích. Na jeden oběd jí kuchařky připraví tolik, kolik by se do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.