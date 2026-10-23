Migrénám lze předcházet rozpoznáním jejich nejčastějších spouštěčů. Patří mezi ně také silné světlo nebo hluk

Migrénám lze předcházet rozpoznáním jejich nejčastějších spouštěčů. Patří mezi ně také silné světlo nebo hlukPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Jose Navarro / Creative Commons / Attribution 2.0
Článek byl publikován 23.10.2026 03:59
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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