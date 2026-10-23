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Migrénám lze předcházet rozpoznáním jejich nejčastějších spouštěčů. Patří mezi ně také silné světlo nebo hluk

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Migréna je neurologické onemocnění, které obvykle způsobuje silné záchvaty bolesti hlavy, jež se objevují s dalšími příznaky, jako je citlivost na světlo, zvuk, čich nebo dotek.
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Zdroj: Fotografie: Jose Navarro / Creative Commons / Attribution 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 03:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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