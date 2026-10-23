Kdo vanu s oděrkami rovnou vyhazuje, přichází o tisíce zbytečně. Citronová šťáva a tmel za pár korun ji zachrání bez řemeslníka

Odštípnuté místo u odtoku, šedavé mapy po tvrdé vodě, pár rýh po upuštěné sprchové hlavici. Právě takové drobnosti často dovedou majitele koupelny k úvaze o nové vaně. Ta úvaha ale vyjde draho: orientační kalkulace výměny včetně demontáže, materiálu a práce instalatéra počítá s 21 330 až 44 300 Kč. Lokální opravná sada přitom vyjde na 745 Kč a plechovka barvy na vany na 839 Kč. Podle našeho propočtu ušetří ten, kdo místo bourání sáhne po tmelu, zhruba 19 800 až 43 500 Kč. Podmínky jsou tři: vana musí být pevná, nesmí téct a závada se musí týkat povrchu. Pak se dá její cesta na skládku odsunout o roky.
Citronová šťáva na vanu: čím zmizí skvrny, vodní kámen a mapy
Než vytáhnete brusný papír, zjistěte, s čím vlastně bojujete. Velká část „oděrek“ se při bližším pohledu ukáže jako usazenina. Vodní kámen, soli z tvrdé vody, mýdlový film nebo zbytky kosmetiky vytvoří na smaltu i akrylátu matné šmouhy, které vypadají jako poškozený povrch. Na ty stačí kyselina z kuchyně.
Citronová šťáva nebo roztok kyseliny citronové rozpouští minerální povlaky šetrně. Aktuální návod k údržbě od Hornbachu uvádí 10% kyselinu citronovou mezi látkami, které povrch vany nepoškozují. Na vodní kámen doporučuje také vlažný 6% ocet. Postup je jednoduchý: nanést, chvíli nechat působit, setřít měkkým hadříkem a důkladně opláchnout.
U skutečného vrypu má citron jinou roli. Vyčistí a připraví místo, které pak opravíte mechanicky, tedy leštěním, broušením, tmelem nebo tekutým akrylátem. Bez tohoto kroku by tmel ani barva na zamaštěném podkladu dlouho nevydržely.
Na odolné rezavé mapy se v návodech objevují i silnější kyseliny. Kyselina šťavelová zabírá spolehlivě, bezpečnostní list ji ale řadí mezi látky zdraví škodlivé při požití a styku s kůží a varuje před vážným poškozením očí. Patří k ní rukavice, brýle a otevřené okno. S kyselinou solnou je situace ošemetná. Zmíněný návod sice řadí 6% roztok mezi látky, které vana snese, zároveň ale varuje před čističi WC, které ji obsahují v agresivnější podobě. Pravidlo zní jasně: začínat nejslabší chemií a přitvrzovat jen tehdy, když mírnější prostředek selže.
Akrylátu navíc škodí aceton, nitroředidlo, koncentrovaný alkohol, univerzální lepidla i drsné houbičky. Jedno nevhodné drhnutí dokáže napáchat víc škody než léta koupání.
Tmel na vanu za pár stovek: oprava odštěpků krok za krokem
Když po vyčištění zůstane skutečná rána, například odprýsklý smalt nebo vryp, přichází na řadu opravná sada. Typickým příkladem je REPAIR KIT od SAPHO za 745 Kč. V krabičce najdete 30 g tmelu, 8 g tužidla, 50ml sprej s krycí barvou, špachtli a brusné papíry pro smalt i akrylát. Výrobce počítá zhruba se sedmi opravami. Alternativní sada Cramer vyjde v českém e-shopu na 1 568,95 Kč.
Postup podle výrobce zvládne i člověk, který tmel dosud nedržel v ruce:
Odstraňte rez a uvolněné kousky, místo vyčistěte, vysušte a odmastěte. Smíchejte tmel s tužidlem v předepsaném poměru. Hmotu vtlačte do poškození s mírným přebytkem. Nechte 30 minut zatvrdnout. Přiloženým papírem přebruste dohladka, bez viditelného přechodu. Setřete prach. Přes papírovou šablonu nastříkejte barvu ze vzdálenosti 15 až 20 cm, po minutě případně zopakujte.
Podle Marcely Bínové z Hornbachu se nejsnáze opravují akrylátové vany. Retušovací sady ale poslouží i na litinu, smalt a mramor. U lesklého akrylátu často stačí méně: drobné škrábance se vyleští, případně přebrousí jemným papírem o zrnitosti 600 a 1000 a znovu doleští. Matné akrylátové modely mají svá pravidla. Návod značky RIHO u některých z nich standardní opravný set i leštění výslovně vylučuje.
Kde má sada své meze? Přesný rozměr v milimetrech výrobci neuvádějí. SAPHO upozorňuje, že set neslouží na vlasové trhliny. Rozumnou hranici podle nás tvoří bodové odštěpky a povrchové vrypy, pod kterými materiál drží, nehýbe se a nepropouští vodu. U starší, zažloutlé vany počítejte s tím, že čerstvá bílá retuš může zazářit o odstín jasněji než okolí.
Nátěr na vanu za 839 Kč: celoplošná renovace pro unavený smalt
Jednotlivé rány zalepí tmel. Když je ale smalt matný, poďobaný a ošoupaný téměř všude, vyplatí se sjednotit celý povrch. Barva na vany Epolex s tužidlem stojí v OBI 839 Kč za 940 g. Podle technického listu pokryje kilogram namíchané směsi 11 až 15 m² v jedné vrstvě, takže na běžnou vanu i na druhý nátěr by mělo s rezervou stačit jedno balení.
Logika je stejná jako u zubaře: nejdřív ošetřit kazy, potom řešit vzhled. Odprýsknutý smalt se zatmelí epoxidovým tmelem na kov a zabrousí. Teprve poté se celá plocha za mokra zdrsní, aby barva měla do čeho se zakousnout. Následuje pečlivé odmaštění. Povrch musí být čistý, suchý a matný a z baterie nesmí kapat ani kapka.
Výsledek ovlivní i drobnosti, které člověk snadno podcení:
teplota podkladu nejméně 15 °C, žádný průvan, protože nese prach přímo do čerstvé barvy, namíchaná směs má omezenou dobu zpracovatelnosti, proto ji nemíchejte do zásoby, tenké, rovnoměrné vrstvy místo jedné tlusté, druhý nátěr nejdříve po 24 hodinách.
Barva je proti prachu suchá za tři hodiny a proschlá za den při 23 °C. Plné tvrdosti však podle výrobce dosáhne až po pěti dnech. První koupel proto raději odložte a několik dní s vanou zacházejte šetrně. Epolex obsahuje organická rozpouštědla, takže k práci patří rukavice, ochranný oděv a vydatné větrání. Děti ani zvířata by do koupelny neměly chodit, dokud barva nezaschne. Aceton jako odmašťovadlo použijte jen tam, kde ho konkrétní nátěrový systém připouští. Je vysoce hořlavý a jeho páry dráždí oči.
Kolik ušetříte proti výměně vany: ceny pro rok 2026
Srovnání s aktuálními cenami z českých obchodů a ceníků mluví samo za sebe:
Řešení Orientační cena Úspora proti výměně (21 330 až 44 300 Kč) Opravná sada SAPHO 745 Kč 20 585 až 43 555 Kč Opravná sada Cramer 1 569 Kč 19 761 až 42 731 Kč Barva na vany Epolex 839 Kč 20 491 až 43 461 Kč Profesionální oprava akrylátu 2 900 Kč 18 430 až 41 400 Kč Profesionální renovační nátěr 2 800 až 9 990 Kč 11 340 až 41 500 Kč Akrylátová vložka od 15 000 Kč až 29 300 Kč
Samotná nová vana přitom tolik nestojí. Ocelovou vanu Jika Riga 170 × 70 cm nabízí Hornbach od 3 836 Kč a běžné akrylátové modely se drží zhruba mezi 6 a 12,5 tisíci korun. Peníze ale spolkne všechno okolo. Hornbach účtuje za montáž klasické vany s panelem 2 500 Kč bez materiálu, manipulace a silikonování, obecné ceníky instalatérů uvádějí 2 000 až 6 500 Kč. K tomu přijde demontáž staré vany, obklad kolem a odvoz suti. Měnit funkční vanu kvůli kosmetické vadě bez pokusu o levnější zásah považujeme za nejdražší možnou volbu.
Kdy na opravu vany zavolat řemeslníka
Domácí opravy mají jasné hranice. Praskliny, díry, zatékání pod vanu, prohýbající se dno, rozsáhlá koroze kolem odpadu nebo starý nátěr, který se odlupuje v plátech, patří do rukou odborníka. Totéž platí, pokud chcete opticky dokonalý výsledek bez jediné viditelné stopy.
Ani řemeslník ale nemusí znamenat bourání. Specializovaný opravář lesklých akrylátových van si za zásah účtuje 2 900 Kč včetně dopravy po celé republice. Firemní renovace nátěrem se pohybuje řádově v jednotkách až nízkých desítkách tisíc podle metody a regionu. Jeden z dodavatelů slibuje při rozumném zacházení zhruba desetiletou výdrž.
U domácí opravy tmelem garanci v letech nikdo nedává. Výdrž určí hlavně pečlivost při odmašťování a broušení a následná péče: oplach čistou vodou po koupání, měkký hadřík a neabrazivní čistidla.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková