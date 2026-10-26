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Mumie slavné egyptské královny vědce šokovala. Hatšepsut měla vousy a pleš

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Představte si starověkou ženu, která by podle dnešních měřítek jen těžko obstála na přehlídce půvabu: měla silnou nadváhu, řídnoucí vlasy a trpěla nemocí spojenou s vysokou hladinou cukru v krvi. Přesto se stala jednou z nejmocnějších vládkyní Egypta.
Mumie slavné egyptské královny vědce šokovala. Hatšepsut měla vousy a pleš

Mumie slavné egyptské královny vědce šokovala. Hatšepsut měla vousy a pleš

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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