Zděděný dům postupně předělává
Petr Vacek, kterého televizní diváci znají například jako Tomáše Jordána ze seriálu Ulice, bydlí s rodinou v řadovém domě, který zdědil po rodičích. Čtyřpodlažní stavba pochází z 80. let a původně rozhodně nebyla žádným ekologickým experimentem. Herec se postupně pustil do její modernizace.
Nechal zateplit fasádu, vyměnil okna a instaloval systém rekuperace. Ten zajišťuje výměnu vzduchu v domě a zároveň omezuje tepelné ztráty. Teplý vzduch, který odchází z místností, totiž předává část svého tepla čerstvému vzduchu přiváděnému dovnitř.
Výsledky se projevily také na účtech. V rozhovoru pro CNN Prima NEWS Vacek uvedl, že díky zateplení a dalším úpravám snížil náklady na vytápění přibližně o 60 procent.
Na splachování nepoužívá pitnou vodu
Zvláštní pozornost věnuje herec také spotřebě vody. Na dvoře má rozmístěné sudy, do kterých zachytává dešťovou vodu. Ta slouží nejen k zalévání zahrady, ale také ke splachování toalety.
Vodu z domácnosti přitom využívá opakovaně. Když se děti vykoupou ve vaně, nevypustí ji jednoduše do odpadu. Nabere ji do nádoby a použije na splachování. Podobně zachytává i vodu při sprchování.
Sám přiznává, že takové hospodaření není vždycky pohodlné. Voda se totiž musí v kbelících přenášet po schodech. V zimě navíc někdy v sudech zamrzne, takže musí led rozbíjet, aby se k ní dostal.
Moč místo spláchnutí končí na kompostu
Ještě neobvyklejší je jeho způsob zacházení s lidskou močí. Vacek se netají tím, že místo spláchnutí po vykonání malé potřeby použije kelímek a jeho obsah odnese na kompost.
Není to přitom jen snaha ušetřit vodu. Moč obsahuje dusík a další živiny, které mohou být při správném kompostování využitelné jako zdroj živin pro půdu.
Tuto metodu ale nepraktikuje celá rodina. Praktikuje ji jen sám Vacek, který se odvolává na způsob hospodaření našich předků. Ti využívali obsah kadibudek ke hnojení polí.
Elektřinu vyrábí ze slunce
Na střeše domu má Vacek fotovoltaické panely, které mu pomáhají pokrýt část spotřeby elektřiny. Teplou vodu zase získává pomocí solárních trubic. Přiznává však, že při rekonstrukci neplánoval jednotlivé technologie dostatečně systematicky. Dnes by některá rozhodnutí udělal jinak a raději by ohřev vody propojil přímo s fotovoltaikou.
Ekologický přístup se u něj neomezuje ani na stavební úpravy. Během pandemie covidu začal vyrábět vlastní prací prostředek z prací sody a mýdla. Zkoušel také domácí koupelové koule a ze starých skleněných lahví vyrábí nové skleničky.
Jak sám vysvětluje, baví ho dávat věcem druhý život a hledat způsoby, jak zbytečně neplýtvat. Jeho domácnost tak ukazuje, že ekologické bydlení nemusí automaticky znamenat stavbu nového pasivního domu. Některé úspory lze zavést i ve starší nemovitosti, pokud je člověk ochotný změnit své každodenní návyky.
Zdroje článku: obnovitelne.cz, novinky.cz, cnn.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá