Češi vykopávají ze zahrad bazény. Smetl je moderní trend, který poslouží celoročně a navíc krásně vypadá

Velký zapuštěný bazén byl po celá léta symbolem pohodlného léta na vlastní zahradě. V českém klimatu však představuje spíš starost než radost. Bez zastřešení a drahého vytápění se dá využívat maximálně tři měsíce ročně, zbytek času vyžaduje zazimování, údržbu chemie a pravidelné čištění. A na pozemku působí spíš jako cizorodý technický prvek než přirozená součást zahrady.
Právě proto se stále víc majitelů domů rozhoduje pro alternativu, která funguje bez ohledu na roční období. Tradiční japonskou lázeň ofuro, u nás známou jako koupací sud. Zatímco bazén v listopadu zeje prázdnotou, do dřevěné kádě s horkou vodou můžete usednout i uprostřed ledna během sněžení.
Horká lázeň místo mechanického mytí
Japonské ofuro má v tamní kultuře hluboké kořeny. Neslouží k běžnému mytí těla – do horké vody vstupujete už čistí a osprchovaní. Samotný pobyt v lázni je vyhrazený meditaci, uvolnění ztuhlých svalů a regeneraci po náročném dni. Původní dřevěné kádě mají hlubší profil a vertikální sezení, takže celé tělo se ponoří až po ramena, přitom ale zabírají mnohem menší plochu než klasický bazén.
V moderním zahradním designu se tento koncept ukázal jako ideální pro každého, kdo hledá funkční wellness s minimálními nároky na prostor. A hlavně – s využitím po celý rok. Teplota vody se obvykle pohybuje mezi 38 až 42 °C, což vytváří silný kontrast s chladným venkovním vzduchem. V létě naopak poslouží k osvěžení s vodou chladnější.
Přechod od rozlehlých bazénů k dřevěným sudům není jen otázka estetiky. Jde především o racionální výhody. Běžný rodinný bazén pojme desítky tisíc litrů vody, zatímco koupací sud si vystačí s objemem mezi tisícem až dvěma tisíci litrů. To dramaticky snižuje spotřebu vody i čas potřebný k napuštění nebo výměně.
Dřevo, kamna a žádné účty za elektřinu
Mnoho modelů využívá integrovaná nebo externí kamna na dřevo z nerezové oceli. Voda se ohřívá přirozenou cirkulací bez nutnosti čerpadel a vysokých účtů za elektřinu. Ohřev na požadovanou teplotu trvá v závislosti na venkovním počasí a velikosti sudu obvykle 1,5 až 3 hodiny. Praskání dřeva v kamnech navíc dotváří autentickou atmosféru.
Kvalitní kádě se vyrábějí z odolných dřevin – červený cedr, sibiřský modřín, dub nebo tepelně upravené dřevo. V Japonsku se tradičně používá cypřišek hinoki, jehož dřevo při kontaktu s horkou vodou uvolňuje charakteristickou uklidňující vůni. Díky přírodnímu materiálu sud přirozeně splyne se zelení a působí jako ušlechtilý zahradní prvek, ne jako technická stavba.
Dnes se čistě dřevěné kádě často nahrazují modely s vnitřní ergonomickou vložkou z akrylátu či sklolaminátu. Ty výrazně usnadňují čištění a eliminují riziko prosakování vody při vysychání dřeva.
Rozšíření cév, odlehčení kloubů a hlubší spánek
Pravidelný pobyt v horké lázni kombinuje prvky termoterapie a hydroterapie. Horká voda rozšiřuje cévy, zlepšuje krevní oběh a napomáhá rychlejšímu odplavování kyseliny mléčné ze svalů. To ocení nejen sportovci, ale i lidé se sedavým zaměstnáním. Díky hydrostatickému tlaku dochází k odlehčení kloubů a páteře.
Pobyt v teplé lázni v podvečerních hodinách stimuluje parasympatický nervový systém. Vede to k celkovému zklidnění organismu, snížení hladiny stresových hormonů a kvalitnějšímu, hlubšímu spánku. Horká lázeň o teplotě kolem 40 °C by měla trvat přibližně 15 až 30 minut. Pokud koupel proložíte krátkým ochlazením na čerstvém vzduchu, docílíte podobného efektu jako při saunování, což významně posiluje přirozenou imunitu.
Žádné výkopy ani stavební povolení
Jednou z největších praktických výhod koupacích sudů je jejich stavební nenáročnost. Na rozdíl od klasického bazénu není potřeba provádět rozsáhlé výkopové práce ani řešit složitá stavební povolení. Postačí rovná, zpevněná plocha – například štěrkové lože s betonovou dlažbou, dřevěná terasa nebo betonová deska s dostatečnou nosností.
Sud je vhodné umístit na místo chráněné před větrem a zvědavými pohledy sousedů. Ideálně v návaznosti na přístupovou cestu od domu, abyste v zimních měsících nemuseli přecházet přes celou promrzlou zahradu.
Přestože se ofuro tradičně napouštělo čerstvou vodou pro každé použití, moderní verze často disponují kartušovou nebo pískovou filtrací a UV lampou. To umožňuje ponechat stejnou vodu čistou po dobu několika týdnů bez nutnosti agresivní chlorové chemie. Příklon k japonským koupacím sudům tak ukazuje širší proměnu životního stylu: odklon od nákladných, jednoúčelových řešení směrem k přirozenému designu, udržitelnosti a celoročnímu odpočinku.
Zdroje článku: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, drevostavitel.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná