Kdo má doma tenhle pekáč, ať ho nedává do bazaru. Sběratelé za něj platí i 40 000 Kč

Zděděný litinový pekáč umí roky zapadat prachem ve sklepě nebo v zadní skříňce, aniž by ho kdokoli vzal do ruky. Vypadá jako typický kandidát do sběrných surovin za pár drobných. Jenže cena některých kusů by leckoho pořádně zvedla ze židle, a jestli patří ten váš mezi ně, prozradí jediný detail vespod.
Na spodní straně se pozná, jestli máte poklad
Dřív než pekáč komukoli přenecháte za babku, otočte ho dnem vzhůru a zbavte spodek nánosu. Právě tam bývá vyryté označení výrobce a sběratel se dívá nejdřív sem. Kus s čitelnou značkou má pro něj úplně jinou cenu než anonymní litina, kterou by jinak minul jako hroudu rzi.
Nejžádanější jsou dvě americké slévárny, Griswold a Wagner Ware. V dobách své slávy stály na špici toho, co šlo v kuchyni pořídit, a jejich odlitky dnes shánějí nadšenci na několika kontinentech. U Griswoldu navíc znalec z tvaru vyraženého nápisu odhadne, z jakého období kus pochází. Nejvýš se cení úplně první podoba loga s písmem skloněným do strany, přezdívaná Slant, kterou slévárna razila zhruba mezi rokem 1909 a koncem dvacátých let.
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Za tou pověstí stojí dobová technologie. Kov se odléval do jemného písku a povrch se ručně přeleštil skoro do zrcadla, takže staré kusy mají subtilnější stěny a po zapečení oleje samy odpuzují jídlo. Sériová litina z dnešní produkce téhle jemnosti nedosáhne.
Ceny jdou od pár korun po desítky tisíc
Slib z titulku je namístě brát s rezervou. Do desetitisícových sfér se dostane jen naprostá menšina mimořádných kousků. Za běžný zděděný kus vám v inzerátu nabídnou spíš pár set až jednotky tisíc korun, hezký nepoškozený exemplář se drží kolem dvou tisíc a prémiové značky jako Le Creuset nebo Staub jdou o kus výš.
Astronomické částky patří výhradně té americké klasice. Za bezchybně zachovaný kousek značky Griswold nebo Wagner Ware se objevují nabídky zhruba mezi dvaceti a čtyřiceti tisíci korunami. Nejvzácnější rané odlitky se Slant logem umí v zahraničí přesáhnout i tuhle hranici s velkou rezervou. Takový nález je ovšem vzácný a na pravý klenot si sběratel počká i celé roky.
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I ten nejobyčejnější kus přesto nepatří do popelnice. Ve sběrně kovů by za celý těžký pekáč dostali sotva dvacet korun, kdežto na Aukru nebo Bazoši za něj utržíte násobně víc.
Pro představu, kde se která kategorie pohybuje:
Typ pekáče Kolik reálně dostanete Sběrna kovů (celý pekáč) kolem dvaceti korun Obyčejný pekáč po babičce stovky až nižší tisíce korun Hezký nepoškozený kus kolem dvou tisíc korun Značková litina (Le Creuset, Staub) vyšší tisíce korun Griswold nebo Wagner Ware, perfektně dochovaný dvacet až čtyřicet tisíc korun Nejvzácnější rané odlitky se Slant logem v zahraničí ještě výš než čtyřicet tisíc Kdy pekáč spadne zpět na cenu šrotu
Ne z každého sklepního nálezu je poklad. Hodnotu nejrychleji pohřbí prasklina nebo zvlněné dno, kterým kus přestane rovně dosedat na plotnu a začne se kývat. Nejzrádnější jsou jemné vlasové trhlinky v kovu. Bez ostrého bočního světla je snadno přehlédnete, přitom srazí hodnotu skoro na cenu starého železa. Stejně dopadne smaltovaný pekáč s odloupnutou polevou uvnitř, ve kterém se už bezpečně vařit nedá.
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Rez je jiná písnička. Zrezlá surová litina sice budí dojem, že je po ní, ve skutečnosti jde o kosmetiku na jedno odpoledne. Korozi obrousíte, kov důkladně osušíte, přetřete tenkou vrstvou oleje a vypálíte, a pekáč slouží dál. I hodně zarezlý kousek se tak dá vrátit do života.
Co táhne mladé zpátky k těžkému železu
Litina se do kuchyní vrací hlavně z praktických důvodů. Rozžhavená hmota rozvádí teplo rovnoměrně, takže pečeně nezůstane na jedné straně spálená a na druhé syrová, a po zhasnutí trouby v sobě žár drží ještě dlouho. Zvládne plyn, elektřinu i indukci a upeče se v ní chleba s kůrkou, na jakou plechová forma nemá. Přidává se výdrž, jakou dnešní hrnce sotva nabídnou, takže se kus dědí z generace na generaci. Přitažlivost dotváří i nostalgie, barevné smaltované kousky dnes plní fotky designových kuchyní.
Litina drží teplo tak dlouho, že v ní chleba získá kůrku, na jakou plechová forma nemá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde starou litinu nejlíp prodáte
Pokud se rozhodnete zpeněžit, poslouží obvyklé inzertní a aukční weby. Zkusit můžete Marketplace, Sbazar, Bazoš i Aukro. U kusů, které táhnou několik kilo, je rozumnější nabídnout osobní vyzvednutí, protože poštovné za takovou váhu spolkne slušnou část výdělku.
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Než ale pekáč komukoli levně přepustíte, věnujte pár minut jeho spodní straně. Klidně se může stát, že v ruce držíte kousek, o který by se sběratelská obec poprala. A s odvozem do sběrny rozhodně nespěchejte.
Zdroje: https://www.prostreno.cz/pomocnici-do-kuchyne/clanky/36441/Zapomenute-vyhody-litinoveho-nadobi, https://www.nespechej.cz/clanky/za-tento-maly-pekacek-sberatele-dnes-vyplaci-az-20-000-kc-vypada-uplne-nenapadne-20260701-9095.html, https://www.fajntip.cz/clanky/za-tenhle-nenapadny-stary-pekacek-vam-sberatele-utrhnou-ruce-nabizeni-az-40-000-kc-za-kus-20260616-10375.html, https://brunetavkuchyni.cz/tenhle-litinovy-pekac-mela-v-80-letech-kazda-babicka-dnes-se-prodava-az-za-2-000-kc/, https://www.tiscali.cz/zustal-vam-po-babicce-litinovy-pekac-sberatele-za-nej-nabizeji-az-40-000-kc-na-ruku-715426