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Kdo má doma tenhle pekáč, ať ho nedává do bazaru. Sběratelé za něj platí i 40 000 Kč

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Zděděný litinový pekáč umí roky zapadat prachem ve sklepě nebo v zadní skříňce, aniž by ho kdokoli vzal do ruky. Vypadá jako typický kandidát do sběrných surovin za pár drobných....
Kdo má doma tenhle pekáč, ať ho nedává do bazaru. Sběratelé za něj platí i 40 000 Kč

Kdo má doma tenhle pekáč, ať ho nedává do bazaru. Sběratelé za něj platí i 40 000 Kč

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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