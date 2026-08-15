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Za totality ho měl doma každý kutil a dnes ho sběratelé vykupují až za 3 000 Kč. Nemáte tuhle vrtačku v garáži?

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Na dně skříňky v garáži, pod vrstvou prachu a starých hadrů, se […]
Za totality ho měl doma každý kutil a dnes ho sběratelé vykupují až za 3 000 Kč. Nemáte tuhle vrtačku v garáži?

Za totality ho měl doma každý kutil a dnes ho sběratelé vykupují až za 3 000 Kč. Nemáte tuhle vrtačku v garáži?

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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